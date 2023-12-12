12 декабря
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Здоровье

Скандально известная российская актриса стала весить меньше 40 килограммов

Актриса, фигурантка дела о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова Наталия Дрожжина стала весить меньше 40 килограммов.

Контроль за весом, похудение.
Контроль за весом, похудение.
СС0

Сейчас врачи пытаются спасти актрису, пишет Life со ссылкой на Shot.

Причина такого состояния здоровья — в сильном стрессе, который артистка пережила за последний год. Сейчас 75-летняя Дрожжина оформляет инвалидность.

Что произошло

В мае Дрожжина получила четыре года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее супруга — юриста Михаила Цивина — суд приговорил к пяти годам колонии общего режима.

Скандал с недвижимостью вдовы и дочери Баталова начался в 2019-м. Дрожжина утверждала — доверенность на управление имуществом на нее хотели оформить и сам Баталов, и его супруга Гитана Леонтенко. Последняя была уверена, что мошенники ввели ее в заблуждение при подписании документов. Вину обвиняемые не признавали.

По делу также проходил нотариус, оформивший сделку.

По версии следствия, семейная пара — Михаил Цивин и Наталья Дрожжин— сумели втереться в доверие к Баталовым и обманным путем завладела большей частью их недвижимости и деньгам. Суммарно сняли с банковских счетов около 22 млн рублей, напоминает "КП".

Алексей Баталов снялся более чем в 60 фильмах, среди которых "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Три толстяка" и "Москва слезам не верит". Умер в 2017 году.

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