11 января
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Здоровье

Сибирские врачи спасли женщину от агрессивной опухоли мозга

В Новосибирске врачи вылечили пациентку с самой агрессивной формой рака головного мозга, сообщает РИА Новости.

Врач смотрит в микроскоп.
Врач смотрит в микроскоп.
Фото: ru.freepik.com, автор DCStudio.

48-летняя жительница Кемеровской области узнала о своей злокачественной опухоли мозга пять лет назад. Провести радикальное удаление такой формы рака практически невозможно.

В это же время ей провели курс химиолучевой терапии, и через пять лет у нее не возникло рецидивов. Женщина стала одной из немногих, кто выжила при таком диагнозе.

По данным клиники, сейчас пациентка живет полной жизнью и ощущает себя полностью здоровой. Новых очагов опухоли не обнаружили, сейчас у нее стойкая ремиссия. В дальнейшем она должна периодически проходить обследования.

Ранее опухоль груди массой 8 килограммов удалили россиянке.

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