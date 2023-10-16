Серия геомагнитных ударов обрушилась на россиян. Страдают метеозависимые люди и точная электроника

И наиболее сложный период продлится до 19 октября, указывает LIFE. Магнитное поле будет возмущенным. Причем магнитная буря на Земле начала "хозяйничать" накануне.

Метеозависимые люди будут ощущать нестабильную космическую погоду. Поэтому люди заблаговременно пытаются узнать о грядущей космической погоде, которая могут негативно сказаться на их самочувствии.

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Затишье

Но вскоре наступит длительное затишье, вплоть до 21 октября. В этот день и до 24 октября будут слабые геомагнитные возмущения.

А 25 и 26 октября ожидается слабая магнитная буря.

С 27 до 31 октября магнитосфера — в спокойном состоянии.

Прогноз

Прогнозировать вспышки на Солнце заранее можно, но точность этих прогнозов невысока — ученые не полностью понимают триггерные механизмы. Поэтому могут сказать, что вспышка произойдет, но не могут назвать точное время, когда это случится.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.

Электроника

Наиболее сильное воздействие во время геомагнитных штормов оказывается на электронные системы спутников. Не исключены проблемы со спутниковой связью и телевидением. Из-за индукционных токов возможны проблемы с железнодорожной электроникой.