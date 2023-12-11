Счастье и здоровье семей — главная цель. Клиника «Здоровое поколение» помогает детям и их родителям уже более 15 лет

В этом году исполняется 15 лет сети клиник «Здоровое поколение». За это время пройден путь от небольшой семейной клиники до крупного медицинского центра. Генеральный директор, врач-невролог, кандидат медицинских наук, доцент Владимир Николаев рассказал, как живет и развивается «Здоровое поколение» и почему второй год подряд получает звание «Меди­цинский центр года» в престижной премии «Народ­ный знак качества».

Клиника «Здоровое поколение» помогает детям и их родителям уже более 15 лет.

Преемственность поколений

Владимир Николаев — потомственный врач в третьем поколении. Родился в Барнауле, с отличием окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Нормальная физиология». В 2018 году в Высшей школе экономики получил степень МВА. Является выпускником бизнес-школы «Сколково» по программе «Здравоохранение: лидеры изменений». Имеет более 20 научных работ. В настоящий момент успешно руководит сетью клиник «Здоровое поколение».

А началось все с бабушки Александры Савельевны, которая была врачом-фтизиатром и много лет отработала в Железнодорожной больнице города Барнаула. Мама Лидия Иовна — известный на Алтае и в России высококвалифицированный специалист по восстановительной медицине. Именно она вместе с мужем Юрием Владимировичем, руководителем благотворительного фонда «Я смогу!», офицером запаса, открыла в 2008 году детский медицинский центр «Кроха». Там занимались восстановительной медициной и оказывали консультационные услуги.

Лидия Иовна разработала уникальную методику реабилитации маленьких пациентов, направленную на восстановление функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы, которая позволяла добиваться высоких, а порой выдающихся результатов.

Семья Николаевых, основатели сети клиник «Здоровое поколение»: Лидия Иовна, Юрий Владимирович, Владимир Юрьевич и Кристина Сергеевна с сыном Сашей, Мария Юрьевна с сыном Захаром. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

За эти годы КДЦ «Кроха» вырос из небольшой клиники в солидный медцентр, причем как в объемах и масштабах, так и в качестве. Сегодня это уже сеть филиалов и собственный главный офис под названием «Здоровое поколение».

Родители заложили те ключевые ценности, которым в «Здоровом поколении» следуют до сих пор. Это профессионализм, любовь к своему делу, внимание к пациентам, а также уважение к опыту и знаниям коллег.

Мои родители всегда меня учили: «Делай так, чтобы никто не переделывал». Раз уж взялся за что-то, то отдавайся делу по максимуму и добейся лучшего результата. Это стало моим кредо по жизни, — рассказывает Владимир Николаев.

Приоритетом при открытии филиалов являлась доступность медицинской помощи для пациентов. Первоначально локации клиники находились в центральной части Барнаула, в разные годы филиалы «Крохи» располагались по адресам: ул. Брестская, 30; ул. Профинтерна, 46; пр. Строителей, 117; пр. Красноармейский, 36.

В 2015 году, когда развитие стали получать новые жилые комплексы в спальных районах, клиника открылась на ул. Власихинской, 81. Тогда сюда переезжали многие молодые семьи, и клиника в формате «у дома» была просто необходима.

А в 2019 году открылся второй филиал в новом жилом квартале на Павловском тракте, 299. Такое близкое расположение к жилым домам было особенно удобно для семей с маленькими детьми.

Открытие филиала на Павловском тракте, 299, август 2019 г. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение». Открытие филиала на Павловском тракте, 299, август 2019 г. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

Здоровый ребенок — счастливые родители

Изначально в «Крохе» занимались восстановительной медициной и консультативным приемом исключительно для детей, но со временем стали вести семейные приемы. Сегодня во всех филиалах центра помощь могут получить не только дети, но и их родители.

В клинике созданы все необходимые условия, чтобы взрослые и их дети чувствовали себя комфортно. Здесь есть уютные зоны ожидания, отдельные игровые зоны, а в каждом кабинете в специальном сундучке лежат игрушки, которые маленькие пациенты после приема могут забрать с собой, унося только самые позитивные впечатления от визита.

Когда здоровы ребенок и его родители, тогда в семье царят счастье и благополучие. А это и есть наша главная цель, — отмечает Владимир Николаев.

Медицинский директор сети клиник «Здоровое поколение», врач-педиатр Николаева Кристина Сергеевна с сыном Сашей. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

Доброй традицией в компании стало проведение мероприятий для маленьких пациентов. Так, 1 июня, в День защиты детей, доктора ведут прием в необычных ярких костюмах, а в микрорайоне в этот день для ребятишек устраивают веселый праздник с конкурсами, играми и аниматорами.

Доброй традицией в компании стало проведение мероприятий для маленьких пациентов. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение». Доброй традицией в компании стало проведение мероприятий для маленьких пациентов. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение». Клиника «Здоровое поколение» — корпоративный досуг. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

Сотрудники медцентра активно участвуют в благо­устройстве и уборке любимого города, вместе с коллегами из других медучреждений на городских субботниках приводят в порядок Сиреневый бульвар.

Сотрудники медцентра активно участвуют в благо­устройстве и уборке любимого города. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

Еще одной ценностью компании является сохранение исторической памяти подвига наших предков. Уже несколько лет коллектив высаживает рябины в парке «Изумрудный», на аллее памяти медиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участие в акции принимают целыми семьями, вместе с детьми.

Уже несколько лет коллектив высаживает рябины в парке «Изумрудный», на аллее памяти медиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

По инициативе дирекции клиники с этого года на безвозмездной основе будет оказываться помощь членам семей погибших на СВО.

Клуб читающих врачей

Для взрослых есть свои интересные и познавательные мероприятия. Так, под руководством Кристины Николаевой, медицинского директора, врача-педиатра, в клинике был организован Клуб читающих врачей. Это уникальный для нашего региона проект, в рамках которого специалисты «Здорового поколения» в доступной форме делятся профессиональным опытом, дают полезные советы по определенной актуальной теме.

Каждая такая встреча проходит в неформальной обстановке, в уютных интерьерах, очень креативно и содержательно. Посетителями Клуба могут стать и пациенты клиники, и коллеги из других учреждений.

Так, в октябре заседание клуба называлось «Что лечить, чтобы не лечиться: медицина здорового будущего». По словам административного директора, врача медико-­профилактического дела Марии Захаровой, билеты раскупили в считаные дни и на встречу пришло более 50 человек.

Еще одна встреча Клуба читающих врачей прошла 2 декабря. В этот раз спикером выступил Денис Фуголь — врач-педиатр, гастроэнтеролог сети клиник «Здоровое поколение», кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ. Эксперт рассказал об аллергодерматозах в практике педиатра, алгоритмах диагностики и терапии, ответил на сложные вопросы ежедневной врачебной практики.

Главный успех — сильная команда профессионалов

За эти годы в клинике сложился дружный коллектив единомышленников, преданных своему делу и своим пациентам. Без преувеличения можно сказать, что здесь работают одни из лучших и уважаемых врачей города и края.

В команде центра — два доктора медицинских наук, пять кандидатов медицинских наук, три главных краевых и два главных городских детских специалиста, врачи высшей и первой категории, доктора, обладающие высокой квалификацией, колоссальным опытом, добившиеся признания коллег и пациентов.

Прием врача. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение». Прием врача. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

С момента основания и до сих пор в клинике работают врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Денис Фуголь; главный оториноларинголог края, кандидат медицинских наук Мария Зулинская; главный детский аллерголог, доктор медицинских наук Наталья Шахова; главный специалист края по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова; главный городской детский пульмонолог Ольга Белова.

Также к «старожилам» можно отнести оториноларинголога Алексея Любименко, оториноларинголога Полину Жданову, врача ультразвуковой диагностики Екатерину Ларионову, аллерголога-иммунолога Татьяну Кашинскую.

Врач-отоларинголог сети клиник «Здоровое поколение» Жданова Полина Александровна с сыном Гришей. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

Вместе с тем коллектив «Здорового поколения» продолжает расти и пополняться новыми специалистами — это педиатр и эндокринолог Константин Шошин; педиатр и гастроэнтеролог Дмитрий Тяпкин; врач ультразвуковой диагностики Елена Курносова; врач функциональной диагностики Оксана Гербст; невролог Анастасия Журавлева; детский кардиолог и ревматолог Ольга Григоревская; детский уролог-андролог и детский хирург Андрей Сараев и другие специалисты.

Коллектив сети клиник «Здоровое поколение». Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

Важный атрибут успешной профессиональной деятельности — курсы повышения квалификации. Для врачей это особенно актуально — медицина развивается стремительно, поэтому каждому врачу необходимо постоянно учиться и повышать свой профессиональный уровень, чтобы все его знания и навыки отвечали современным требованиям. Это в «Здоровом поколении» считают приоритетом.

Регистратура. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение». Регистратура. Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение».

Помощь на расстоянии

Два года назад у «Здорового поколения» появилось собственное приложение для смартфонов.

В современном мире уже невозможно обойтись без цифровых технологий. Особенно это стало ясно в период пандемии. Все здравоохранение уходит в «цифру», поэтому мы начали активно внедрять новую информационную систему, — рассказывает Владимир Николаев.

Приложение «Здорового поколения» помогает пациентам записаться на прием к специалисту, просмотреть историю посещений, получить результаты анализов и другие медицинские документы или загрузить собственные.

Также пользователи приложения могут связаться с врачом и получить консультацию онлайн. Кстати, медцентр «Здоровое поколение» стал первым из частных центров в Барнауле оказывать услуги телемедицины.

Все данные передаются через специальный выделенный канал с высокой надежностью и скоростью передачи данных. Поэтому пациенты могут быть уверены в сохранности своей личной информации.

Лучшие из лучших

Уже второй год подряд сеть клиник «Здоровое поколение» становится победителем в престижной региональной премии «Народный знак качества» как «Медицинский центр года».

Для нас это важное признание, ведь это премия, которая зависит от мнения и оценок наших посетителей. Мы гордимся высокими результатами и благодарим всех, кто причастен к успеху нашей компании! Безусловное спасибо всем нашим сотрудникам за неустанный труд, а пациентам и партнерам — за оказанное доверие, — заявляет Владимир Николаев.

Также «Здоровое поколение» последние три года входит в топ-10 лучших клиник Алтайского края по версии сайта Prodoctorov.ru с 2021 года. В этом году пять врачей медцентра стали лучшими специалистами края в своей области и заняли почетные первые места, а еще четыре специалиста стали призерами премии.

Планы на будущее

Дирекция клиники подчеркивает, что 15 лет — это только начало. Медцентр будет и дальше расти и развиваться, прикладывая еще больше усилий для преодоления вызовов нового времени.

На сегодняшний день благодаря многолетним стараниям всего коллектива: врачей, медсестер, младшего медперсонала, сотрудников контактного центра и регистратуры — услуги клиники очень востребованы, сформирована репутация, пациенты нам доверяют, поэтому сейчас ключевая задача — нарастить мощности, но при этом сохранить комфорт и качество наших услуг. Пациенты ждут расширения как в действующих локациях, так и в других районах города и не только. География наших посетителей обширна, мы давно вышли из формата локальной клиники спального района, к нашим специалистам приезжают из Бийска, Рубцовска, других территорий и даже других регионов. В феврале 2024 года мы открываем еще один филиал на Павловском тракте, 299. В перспективе же, чтобы стать еще ближе и доступнее для пациентов, планируем расширение сети клиник и открытие филиалов на территории Алтайского края. Если хочешь быть успешным — нельзя останавливаться. Нужно продолжать учиться, пробовать новое и любить то, что делаешь, — отмечает генеральный директор Владимир Николаев.

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