Самые вредные для фигуры соусы перечислила врач

Это - майонез, кетчуп, горчица, указывает Газета.Ru.

Причина в их калорийности, высоком содержании сахара и негативном влиянии на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

Однако, по словам эксперта, если вкус майонеза нравится и отказаться от него довольно трудно, можно попробовать приготовить его в домашних условиях. И заменить подсолнечное масло на оливковое. На заметку - в 100 г купленного в магазине майонеза на 100 г продукта приходится порядка 700 калорий.

В кетчупе содержится очень много сахара. Еще зачастую в продукт добавляют красители и консерванты, что тоже не сказывается благоприятно на состоянии здоровья.

В других соусах также много сахара. И медик рекомендует заменить его на устричный.

И о горчице. Людям с гипертонией, болезнями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями следует от нее отказаться. Также она относится к аллергенам.

Но выход есть - иногда от соусов лучше отказаться. И заменить их на зелень и приправы. То есть немного изменить вкусовые предпочтения.

Как приготовить майонез дома

Провансаль домашний

Для приготовления этого соуса вам понадобятся 2 желтка, 1 стакан оливкового масла, ½ столовой ложки сахара, 1/3 чайной ложки соли, 1 чайная ложка русской горчицы, 2 чайной ложки лимонного сока.

Взбейте желтки с сахаром, солью и горчицей до однородности. После этого продолжайте взбивать смесь, параллельно тонкой струей влейте растительное масло. Когда масса станет густой и однородной, добавьте лимонный сок, еще раз хорошенько перемешайте. Соус готов.

Майонез на перепелиных яйцах

Для приготовления вам понадобятся 5 перепелиных яиц, 1 стакан растительного масла, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка острой горчицы, черный молотый перец, соль.

Смешайте яйца, горчицу, сахар, перец и соль. Получившуюся массу взбейте миксером до однородности. Затем тонкой струей влейте масло. Еще раз взбейте до однородной густой массы. Соус готов к употреблению.

Ранее стало известно, что можно приготовить из крапивы. Для гостей даже разрабатывают специальное "крапивное меню": плов, салаты, супы и даже крапивный соус "песто". Гренки с крапивой и чесноком, хлеб, пироги, варенье, морс и чай - все с крапивой. Угощения на любой вкус. Удивлению нет предела: из этого растения там готовят практически все.

Суп из крапивы

Для приготовления супа по рецепту шеф-повара и теле- и радиоведущего Ильи Лазерсона понадобится: 4 картофелины, 2 моркови, 1 луковица, крапива, шпинат, лимонный сок, лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Кастрюлю среднего размера наполните водой на половину. Очистите картофель, порежьте его и поставьте вариться. Нашинкуйте лук и морковь, поджарьте на сковороде. Высыпьте ее содержимое в кастрюлю, продолжайте варить. Наденьте перчатки, отделите листья помытой крапивы от стебля. Нашинкуйте листья жгучей травы, шпинат и щавель. Зелени должно быть много.

Добавьте в кастрюлю кипяченую воду и зелень. Соль, перец и лимонный сок — по вкусу. Подавать суп можно со сметаной и вареным яйцом.