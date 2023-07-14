15 июля
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Здоровье

Российская актриса рассказала о своем состоянии после экстренной госпитализации

Российская актриса Татьяна Васильева подтвердила информацию о своей экстренной госпитализации, пишет Газета.Ru.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Она рассказала, что ей поставили необходимый укол, после которого актрисе стало лучше. Более того, сейчас она уже дома.

О госпитализации актрисы с гипертонией 14 июля сообщил Telegram-канал Mash. Ее экстренно доставили в стационар. Она жаловалась на головокружение после подъема с кровати, наблюдалась неустойчивость при ходьбе. Причиной плохого самочувствия актриса считает стресс.

Накануне экстренно госпитализировали известную советскую актрису Марину Неелову. В начале июля она почувствовала боли в животе, с которыми обращалась в несколько клиник.

Артистку положили в московскую больницу: у нее нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы.

Все спектакли в "Современнике" с участием Нееловой отменены.

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