Россиянка привезла из отпуска опасное заболевание

Туристка почувствовала себя плохо сразу, как вернулась домой. Она вызвала врача, который установил высокую температуру и обнаружил сыпь - свойственные симптомы кори.
Женщину отправили в стационар на обследование.
Ситуацию взял на контроль краевой Минздрав и Роспотребнадзор. Дома у пациентки проводят "подчищающую иммунизацию".
Корь - смертельная болезнь, опасная коварными осложнениями, такими как энцефалит, менингит и пневмония, от которых и умирают люди.
Ранее в российском регионе объявили карантин из-за очага сибирской язвы - заражен человек.