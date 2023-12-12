Роспотребнадзор назвал топ продуктов зимнего рациона

По словам экспертов, в мясе содержится основной источник животного белка и железа, которые необходимы для нормального обмены веществ и поддержанию гемоглобина.
Морская рыба и морепродукты важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также для щитовидной железы.
При этом эксперты советуют налегать на фрукты и овощи. Например, авокадо, хурма и тыква богаты витаминами и минералами. С их помощью можно наладить ЖКТ, состояние кожи и восполнить необходимый запас веществ.
Лук и чеснок помогут вылечить любую простуду, ведь считаются "природным антибиотиком".
Ранее сообщалось, что новая операционная будет стоить барнаульской больнице 14 млн рублей.