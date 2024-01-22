23 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье
Erid: 4CQwVszH9pWvKCTwAgg

Пять причин довериться золотым рукам стоматологов Carrolit

Забота о здоровье зубов — это целое искусство, требующее от врача ювелирной точности. Если вы ищете стоматолога, способного справиться с любой задачей на высоком уровне, то вам в Carrolit*.

Специалисты стоматологической клиники Carrolit.
Специалисты стоматологической клиники Carrolit.
Фото предоставлено компанией «Крокус».

Золотые руки специалистов клиники и ещё пять слагаемых успеха в её работе:

1. Слаженная команда с большим опытом работы от 10 лет

Клиника предоставляет первоклассные стоматологические услуги от профилактики до комплексного лечения:

  • чистка Air-Flow (воздушный поток);
  • лечение под микроскопом;
  • сложное удаление;
  • пластика;
  • имплантация;
  • протезирование;
  • ортодонтия;
  • Улыбка молодости — установка инновационного несъемного протеза.

Весь спектр услуг клиники, вместе с новым отделением косметологии, направлен на сохранение здоровья вашей улыбки и достижение яркости вашего образа.

2. Тысячи довольных улыбок — лучшее подтверждение высочайшего профессионализма врачей

Отзывы счастливых пациентов доказывают, что команда Carrolit создает красоту с ювелирной точностью.

… Главное достоинство — сотрудники. Станислав Александрович и Кристина Юрьевна — сделали свою работу быстро, без боли и последствий. Спасибо Вам! — благодарит Екатерина.

… Лечил зуб у замечательного врача Кристины Юрьевны Узингер и остался в полном восторге. Все аккуратно, не больно, врач знает свое дело и переживать точно не стоит. …, — рассказывает Владимир Субботин.

В Carrolit решают любые задачи: от небольших проблем (прикус, эстетика, восстановление зубов) до создания красивых улыбок с нуля.

3. Высокое качество образования врачей

В год каждый врач клиники проходит от 5 до 7 дополнительных обучений, в том числе международных: Турция, Корея, ОАЭ, Швеция. Это позволяет специалистам быть в курсе последних достижений в стоматологии и предлагать лучшие методики лечения. Такой профессиональный подход выгодно выделяет команду Carrolit среди других специалистов в области стоматологии.

4. Оборудование клиники

Достигать эффективных результатов золотым рукам помогают дорогостоящие и эффективные стоматологические установки:

  • 3D сканер — передает на экран компьютера 3D-изображение ротовой полости, что позволяет работать в режиме реального времени и выполнять диагностику по хирургии, ортодонтии, реставрации, имплантации.
  • Стоматологический операционный микроскоп с 5-ступенчатым увеличением — благодаря увеличению и фокусировке, вместе с высокой интенсивностью света, микроскоп позволяет увидеть четкое изображение мельчайших деталей, что позволяет проводить качественную диагностику, максимально точно выполнять манипуляции и сохранять зубы, которые казалось необходимо удалить.
  • Бинокуляр стоматологический — позволяет рассмотреть те зоны, которые недоступны при простом осмотре.
  • Стоматологический конусно-лучевой компьютерный томограф — панорамный аппарат и конусно-лучевой томограф необходим для точности диагностики и лечения без лишнего облучения пациента.

Инвестиции клиники в самое современное оборудование обеспечивают пациентам быструю диагностику, точные диагнозы и лучшее лечение.

5. Забота о пациенте

Успешность работы стоматолога зависит не только от его профессиональных качеств, но и от доверия пациента. В Carrolit создана комфортная и дружелюбная атмосфера, чтобы каждый чувствовал себя уверенно и безопасно. Что подтверждают многочисленные отзывы пациентов о высоком уровне сервиса и об отсутствии «накрученного» лечения в клинике.

Именно эти факторы делают команду стоматологов Carrolit особенной. Не случайно название клиники происходит от названия чистого и красивого кристалла. Такого же, как уровень ее услуг. Такого же, как здоровье и эстетика ее пациентов.

Посетите стоматологию Carrolit и убедитесь — заботливые руки врачей клиники преобразят вашу улыбку. А специалисты нового отделения косметологии помогут достичь завершенности безупречного образа.

* Carrolit — Карролит.

Адрес г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25, помещ./этаж Н-5/2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия ЛО-22-01-004667 от 25.08.2017.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ООО «Стоматологическая клиника «Крокус»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость