Пять причин довериться золотым рукам стоматологов Carrolit

Золотые руки специалистов клиники и ещё пять слагаемых успеха в её работе:
1. Слаженная команда с большим опытом работы от 10 лет
Клиника предоставляет первоклассные стоматологические услуги от профилактики до комплексного лечения:
- чистка Air-Flow (воздушный поток);
- лечение под микроскопом;
- сложное удаление;
- пластика;
- имплантация;
- протезирование;
- ортодонтия;
- Улыбка молодости — установка инновационного несъемного протеза.
Весь спектр услуг клиники, вместе с новым отделением косметологии, направлен на сохранение здоровья вашей улыбки и достижение яркости вашего образа.
2. Тысячи довольных улыбок — лучшее подтверждение высочайшего профессионализма врачей
Отзывы счастливых пациентов доказывают, что команда Carrolit создает красоту с ювелирной точностью.
… Главное достоинство — сотрудники. Станислав Александрович и Кристина Юрьевна — сделали свою работу быстро, без боли и последствий. Спасибо Вам! — благодарит Екатерина.
… Лечил зуб у замечательного врача Кристины Юрьевны Узингер и остался в полном восторге. Все аккуратно, не больно, врач знает свое дело и переживать точно не стоит. …, — рассказывает Владимир Субботин.
В Carrolit решают любые задачи: от небольших проблем (прикус, эстетика, восстановление зубов) до создания красивых улыбок с нуля.
3. Высокое качество образования врачей
В год каждый врач клиники проходит от 5 до 7 дополнительных обучений, в том числе международных: Турция, Корея, ОАЭ, Швеция. Это позволяет специалистам быть в курсе последних достижений в стоматологии и предлагать лучшие методики лечения. Такой профессиональный подход выгодно выделяет команду Carrolit среди других специалистов в области стоматологии.
4. Оборудование клиники
Достигать эффективных результатов золотым рукам помогают дорогостоящие и эффективные стоматологические установки:
- 3D сканер — передает на экран компьютера 3D-изображение ротовой полости, что позволяет работать в режиме реального времени и выполнять диагностику по хирургии, ортодонтии, реставрации, имплантации.
- Стоматологический операционный микроскоп с 5-ступенчатым увеличением — благодаря увеличению и фокусировке, вместе с высокой интенсивностью света, микроскоп позволяет увидеть четкое изображение мельчайших деталей, что позволяет проводить качественную диагностику, максимально точно выполнять манипуляции и сохранять зубы, которые казалось необходимо удалить.
- Бинокуляр стоматологический — позволяет рассмотреть те зоны, которые недоступны при простом осмотре.
- Стоматологический конусно-лучевой компьютерный томограф — панорамный аппарат и конусно-лучевой томограф необходим для точности диагностики и лечения без лишнего облучения пациента.
Инвестиции клиники в самое современное оборудование обеспечивают пациентам быструю диагностику, точные диагнозы и лучшее лечение.
5. Забота о пациенте
Успешность работы стоматолога зависит не только от его профессиональных качеств, но и от доверия пациента. В Carrolit создана комфортная и дружелюбная атмосфера, чтобы каждый чувствовал себя уверенно и безопасно. Что подтверждают многочисленные отзывы пациентов о высоком уровне сервиса и об отсутствии «накрученного» лечения в клинике.
Именно эти факторы делают команду стоматологов Carrolit особенной. Не случайно название клиники происходит от названия чистого и красивого кристалла. Такого же, как уровень ее услуг. Такого же, как здоровье и эстетика ее пациентов.
Посетите стоматологию Carrolit и убедитесь — заботливые руки врачей клиники преобразят вашу улыбку. А специалисты нового отделения косметологии помогут достичь завершенности безупречного образа.
* Carrolit — Карролит.
Адрес г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25, помещ./этаж Н-5/2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лицензия ЛО-22-01-004667 от 25.08.2017.
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