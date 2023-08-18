19 августа
﻿
Здоровье

Проверка онкоподозрительных. Алтайские медики поделились результатами выездых обследований

Медицинские специалисты продолжают выездную работу в селах Алтайского края. В июле 19 выездов совершили мобильные медицинские комплексы, также 15 выездов провели комплексные бригады узких специалистов.

Дни диагностики рака молочной железы.
Дни диагностики рака молочной железы.
Онкодиспансер "Надежда".

В районы края едут специалисты из медицинских организаций не только Барнаула, но и других городов. Например, на прошлой неделе в Советской ЦРБ работали специалисты Консультативно-диагностического центра Бийска и врач-онколог из Бийского онкологического диспансера. Медики приняли более 120 человек, оказали помощь тем, кому она была необходима.

Главный врач Советской ЦРБ,
Петр Белых:

«Благодаря таким выездам жители отдаленных районов могут пройти медицинский осмотр и получить квалифицированную помощь, в том числе узких специалистов. Например, врач-онколог принял 10 человек с подозрением на рак кожи. Двое пациентов направлены на биопсию в Бийский диспансер»

Благодаря передвижным флюорографам в июле обследовали 1 тыс. 25 человек, при этом у 16 человек выявили подозрения на онкопатологию. В передвижных маммографах обследовали 3 тыс. 188 женщин, онкопатологию заподозрили у 99 пациенток.

Как рассказали специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, всего в этом году с помощью передвижных флюорографов обследовали более 11,5 тыс. пациентов (у 228 - подозрения на онкопатологию). Также более 16 тыс. жительниц края прошли маммографию в передвижных комплексах, подозрение выявили у 464 пациенток.

Медицинскую помощь выездные бригады оказывают по полису ОМС, то есть бесплатно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость