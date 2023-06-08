Присвоили инвалидность: что делать дальше

После того, как человеку присваивается инвалидность, он получает справку, в которой указана группа, дата выдачи, основание и прочие ключевые моменты. Не все знают, что делать с указанным документом и в какие инстанции обращаться, чтобы были назначены соответствующие пособия и положенные, согласно новому статусу, выплаты.