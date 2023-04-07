10 апреля
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Здоровье

Пригожину вызвали скорую на съемках телепрограммы

Музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину во время съемок телешоу «Звезды сошлись» вызвали скорую помощь, пишут «Известия».

Микрофон.
Микрофон.
unsplash.com

Перед самыми съемками Пригожину стало плохо — онемело лицо, поднялось давление, рассказала изданию ведущая шоу Лера Кудрявцева. Врачи поставили продюсеру капельницу.

Ранее Пригожин выказался о вернувшемся в Россию Меладзе.

Оно попросил оставить в покое артистов, которые приехали домой и хотят продолжать работать. Тем более, что Меладзе — гражданин России. И не нужно препятствовать им строить карьеру дальше.

Артисты, которые действительно против своей страны, не возвращаются в Россию, уверен Пригожин. Также он обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой.

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