Пригожину вызвали скорую на съемках телепрограммы

Перед самыми съемками Пригожину стало плохо — онемело лицо, поднялось давление, рассказала изданию ведущая шоу Лера Кудрявцева. Врачи поставили продюсеру капельницу.

Ранее Пригожин выказался о вернувшемся в Россию Меладзе.

Оно попросил оставить в покое артистов, которые приехали домой и хотят продолжать работать. Тем более, что Меладзе — гражданин России. И не нужно препятствовать им строить карьеру дальше.

Артисты, которые действительно против своей страны, не возвращаются в Россию, уверен Пригожин. Также он обрушился на депутата Госдумы из-за Пугачевой.