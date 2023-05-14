Популярные мифы о целлюлите развеяла специалист и рассказала о реальности

Мифы о целлюлите развеяла эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель, пишет "Мослента".

Неровности на коже могут появиться независимо от возраста и веса, национальности и пола. И страдают от этого и мужчины, и женщины.

Избавиться от проблемы только при помощи спорта невозможно.

Нужно изменить рацион питания, восполнить дефицит витаминов и минералов.. А также - высыпаться и избегать стрессовых состояний.

Между тем многие женщины с наступлением лета начинают традиционную личную кампанию против целлюлита.

Настоящий целлюлит – это гнойное заболевание подкожной клетчатки, обычно вызванное бактериями стафилококками и стрептококкоками.

А бугорки и неровности на бедрах, ягодицах и животе, которые так раздражают многих девушек, особенно летом – это просто особенность строения жировой ткани.

И при регулярной применении антицеллюлитные средства улучшают микроциркуляцию крови и лимфоток, а также просто визуально уменьшают проявление так называемой «апельсиновой корки».