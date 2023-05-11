13 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Подросток из Бийска получил серьезную травму после неудачного сальто

14-летний подросток из Бийска ударился головой и потерял сознание после неудачной попытки паркура, сообщает "Станция скорой медицинской помощи"

Подросток, мальчик.
Подросток, мальчик.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Мальчик пытался сделать кувырок в воздухе, оттолкнувшись от мусорного бака на остановке "Табачная фабрика".

Однако трюк у него не вышел. Подросток упал и сильно ударился головой, потеряв сознание.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего привели в чувство и в тяжелом состоянии доставили в Центральную горбольницу Бийска.

Ранее тренер по самбо нанес смертельную травму 7-летнему ребенку. По предварительной информации, мужчина использовал на ребенке опасный прием и сломал ему шейные позвонки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость