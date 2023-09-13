Подарить часть себя. Что мешает донорству органов в Алтайском крае

За 11 лет существования отделения трансплантации в Алтайской краевой больнице провели более 220 операций. Однако дефицит донорских органов по-прежнему сохраняется, а количество людей в листе ожидания из года в год растет. Специалисты края обсудили с главным трансплантологом России Сергеем Готье, как вывести трансплантологию региона на новый уровень.

Первый визит

В Алтайском крае с рабочим визитом прибыли эксперты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова во главе с главным трансплантологом страны Сергеем Готье.

Сергей Готье посетил Алтайский край впервые. Но с алтайскими специалистами он уже давно знаком, так как они регулярно участвуют в конференциях НМИЦ и не раз приезжали в центр.

Эксперты пробудут в регионе три дня – с 12 по 14 сентября. Они посетят Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства и Краевую клиническую больницу, которая единственная в крае проводит операции по пересадке органов.

Отделение трансплантации органов в Алтайской краевой клинической больнице открылось 1 ноября 2012 года. Здесь проводят операции по пересадке печени и почек.

Специалисты НМИЦ собираются обсудить продвижение программы трансплантационной помощи и органного донорства в регионе и подписать соглашение о сотрудничестве. Сергей Готье отмечает, что главная цель их визита – понять, что мешает развитию трансплантологии в крае.

Визит экспертов НМИЦ во главе с Сергеем Готье Юлия Дильман Визит экспертов НМИЦ во главе с Сергеем Готье Юлия Дильман Визит экспертов НМИЦ во главе с Сергеем Готье Юлия Дильман

Расширяем границы

«Каждый год наше отделение упирается в цифру 20 – столько операций мы можем проводить, - объясняет Евгений Григоров, главный трансплантолог края. - Это примерно три-четыре пересадки печени и 18-19 – почек. К сожалению, этого недостаточно, чтобы помочь всем нуждающимся пациентам. В идеале мы должны проводить в три раза больше операций, и таких результатов мы можем достичь при определенных условиях».

Главная проблема, с которой сталкивается отделение трансплантации краевой больницы - это недостаток доноров. В регионе органы могут пожертвовать либо живые реципиенты (чаще всего родственники больного), либо после смерти человека, если его мозг погиб в результате тяжелой травмы или инсульта. Программа посмертного донорства действует только в краевой клинической больнице.

В России действует презумпция согласия на посмертное донорство. По ней каждый человек после смерти может стать донором, если при жизни не оформил письменный отказ.

Чтобы наладить эффективную процедуру донорства, следует привлечь к программе другие больницы региона, объясняет Евгений Григоров. Так медучреждения смогут оперативно сообщать в региональное отделение о том, что появился подходящий донор. Этот вопрос подняли на совещании с руководством краевой больницы.

Визит экспертов НМИЦ во главе с Сергеем Готье Юлия Дильман

Замена трансплантации

В отдельных случаях хирургам удается искусственно поддерживать работу органов, нуждающихся в замене – например, при почечной недостаточности. Функцию почек выполняют при помощи гемодиализа – перекачки и очищения крови. В Алтайском крае процедура требуется почти 800 пациентам.

Центры гемодиализа открыты в Барнауле, Рубцовске, Славгороде, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Яровом. Пациент приезжает в учреждение и лежит под аппаратом четыре часа подряд три раза в неделю пожизненно, либо до пересадки почки.

Процедура искусственного очищения крови достаточно эффективна, однако требует больших финансовых вложений. По словам Сергея Готье, в год на ее содержание выделяется по 1 млн рублей. Специалист уверен, что увеличив количество операций, можно снизить нагрузку на региональный бюджет и освободить места на гемодиализ для других пациентов.

Поиск специалистов

Еще одной не менее важной проблемой отделения трансплантации стала нехватка специалистов. На 2022 год в отделении работали четыре хирурга, один терапевт и младший медперсонал.

НМИЦ предоставляет возможность алтайским врачам пройти обучение на базе их центра в Москве. На повышение квалификации от краевой больницы отправятся два анестезиолога.

Помочь всем – возможно?

В планах отделения – увеличить количество операций по пересадке органов в несколько раз.

«В краевую клиническую больницу на гемодиализ ежедневно приезжают около 60 человек. Следовательно, требуется такое же количество почек. Значит, наша цель – увеличить число трансплантаций с 20 до 60 только по замене этого органа, - заявляет Сергей Готье. - Так должна выглядеть идеальная программа трансплантации в крае. Однако ее осуществление зависит от конкретной ситуации в регионе».

Также алтайские трансплантологи хотят освоить другие операционные программы по замене поджелудочной железы и других жизненно-важных органов.

На вопрос, появится ли в крае отдельный центр трансплантологии, Готье отвечает отрицательно:

«Мы всегда стараемся базироваться на региональных больницах, так как в них есть все возможности для трансплантационной программы. В них есть необходимые специалисты, развиты хирургия и терапия. Строить отдельное здание просто невыгодно».

Операция по пересадке органов Пресс-служба НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова Минздрава России Операция по пересадке органов Пресс-служба НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова Минздрава России Операция по пересадке органов Пресс-служба НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова Минздрава России