Пенсионерка судится с новосибирскими врачами из-за ампутации глаза

В 2016 году у нее испортилось зрение, в больнице назначили дорогостоящие уколы. Болезнь начала отступать, но после смены лекарств на лице появился сильный отек. Зрение спасти не удалось и левый глаз удалили.

Женщина полжизни работал в кадровиком и никогда не жаловалась на зрение. Но в 59-лет решила записаться к врачу-офтальмологу, так как зрение начало падать, передает КП Новосибирск.

Летом 2016 года она смотрела телевизор, вдруг в левом глазу начались неприятные ощущения, тогда она сразу же поехала в клинику. Там поставили диагноз «ВМД влажная форма левого глаза».

ВМД влажная форма – это возрастная макулярная дегенерация в прогрессирующей стадии. За макулой глаза начинают разрастаться новые кровеносные сосуды, если не лечить болезнь, то потеря зрения - неизбежно. Также влажная форма говорит о том, что у пациентки уже была критическая ситуация. Эффективное лечение – дорогостоящие уколы, которые разрушают белок, от которого растут сосуды.

После того, как пострадавшая проставила уколы зрение начало выравниваться. В 2017 году ей сменили больницу.

В новой – также государственной - больнице врач прописал препарат. В этот раз женщине потратила 100 тыс. рублей за три укола, на оставшиеся процедуры дали квоту.

От нового препарата у пенсионерки начались головные боли и ощущение «жёлтого тумана». На что врач сказал: "Не волнуйтесь, это пройдет через час. Это новое поколение препарата, он эффективнее".

После очередного укола женщина перестала видеть левым глазом. Также у нее был ужасный отек.

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Утром 7 июля 2018 года муж экстренно отвез пенсионерку в областную больницу. C августа 2018 года по январь были проведены три операции, после которых были боли внутри глаза. В октябре 2019 года левый глаз пришлось удалить, заменив его искусственным.

Имплант не прижился, пошел свищ в глазу. В сентябре 2020 года имплант удалили, но протезы постоянно выпадали, пострадавшей было страшно и стыдно пойти в магазин.

В частную клинике ей провели пластическую операцию, восстановили глазницу и заменили протез, чтобы он перестал выпадать.

"Я подписывала договор на лечение, но меня никто не ставил в известность о смене препарата. Жизнь резко изменилась: раньше я пела на городских концертах, была душой компании, а теперь — сижу дома, боюсь показаться подружкам. Всегда ношу темные очки, стесняюсь себя. Приблизительно 300 тысяч потратила на лечение. И до сих пор трачу деньги — по 17 тысяч на смену протеза каждые полгода, уколы с гелем ставлю, чтоб искусственный глаз не проваливался. Боли в глазнице до сих пор мучают", - говорит пенсионерка.

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