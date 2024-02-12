От нового вируса умер первый в мире человек

Первый человек умер от нового вируса Аляскапокс в США, сообщает " Лента.ру ".

О новом вирусе

Вирус Аляскапокс обнаружили в США в 2015 году, его симптомы схожи с признаками заболевания оспой. Известно, что в первую очередь вирусом заражаются животные. Доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.

Умерший мужчина жил один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой. Однако результат теста животного на вирус оказался отрицательным.

Также у мужчины был ослаблен иммунитет из-за рака.

Ранее российский эксперт описал вирус, способный уничтожить человечество.

Самое важное - в нашем Telegram-канале