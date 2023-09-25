Омич несколько лет накачивал причинное место вазелиновым маслом

Мужчина хотел увеличить пенис, чтобы подарить своей девушке незабываемые ощущения.

Он работал точечно и потихоньку вкачивал вазелиновое масло. Начал фанат "Рук-базук" еще в 2019 году.

Пенис и самооценка росли и накопительный эффект тоже. В 2023 году ему все-таки пришлось посетить врача.

32-летний жаловался на на неприятные бугорки, покраснения и прочие симптомы. Таки начали отвергать масло.

Благодаря тому, что медики оперативно вмешались, орган остался на месте. Пришлось провести две операции. Теперь мужчина не сможет иметь детей и нормально ходить в туалет.

Ранее сообщалось, что врачи алтайской районной больницы станут «рекрутировать» кадры прямо в школах.