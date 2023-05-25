"Огромная цифра, но такова реальность": губернатор Томенко честно оценил дефицит медкадров на Алтае

Серьезный отток медицинских кадров в Алтайском крае удалось остановить, но дефицит работников все равно остается серьезным. Об этом 25 мая в ходе своего отчета перед депутатами АКЗС сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Он назвал, сколько специалистов сейчас не хватает здравоохранению.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Специалистов по-прежнему не хватает, особенно в небольших муниципалитетах. Честная оценка ситуации здесь такова: Алтайскому краю требуется как минимум 2 тыс. врачей высшей и первой категории и примерно 3 тыс. медицинских работников среднего звена. Огромная цифра, но такова реальность. Что называется: правда жизни. Тем не менее, отрицательную тенденцию удалось переломить.

По словам Томенко, условия для привлечения медицинских специалистов будут создаваться и дальше. Так, с 1 июля нынешнего года в крае начнут выплачивать премии работникам здравоохранения старшего возраста: врачам - по 9 тыс. рублей в месяц, фельдшерам - по 6 тыс. рублей.

Стимулирующие выплаты будут и для молодых специалистов. На эти цели на ближайшие три года в бюджете заложено 1,5 млрд рублей. Программа уже заработала.

Детская поликлиника в Шелаболихе. Анна Зайкова.

Виктор Томенко напомнил, что с 2020 по 2021 годы сфера здравоохранения из-за пандемии коронавируса работала в режиме постоянной перегрузки. Более 7 тыс. медиков в регионе переболели Covid-19, 91 человек погиб.

В 2022 году медицина начала возвращаться к плановой работе. За этот период было зафиксировано более 19,5 млн посещений поликлиник и 550 тыс. госпитализаций, более 750 тыс. выездов скорой помощи.