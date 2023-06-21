22 июня
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Здоровье

Об опасности диких ежей для людей предупредил специалист

Зоолог Павел Воеводин рассказал об опасности контакта человека с дикими ежами.

Ежик.
Ежик.
СС0

Во-первых, эти животные могут быть переносчиками бешенства, пишет «Подмосковье сегодня».

Во-вторых, в своих колючках ежи могут переносить блох и энцефалитных клещей. Поэтому категорически нельзя приносить диких зверей в дом.

При этом не все знают, что это стопоходящие ночные животные, и их топот по ночам может мешать людям спать, указывает "Мослента".

Между тем ежи внезапно заполонили Бийск.

Зверьков видят в разных районах в основном в темное время суток. Причем встречи зачастую заканчиваются трагично.

Встретить ежа днем трудно - он прячется в листве, кустарниках и норках, а также в гнездах из сухой травы.

Доктор биологических наук Людмила Комарова отмечает, что естественная среда обитания ежей в наших краях - лесные насаждения.

Однако с наступлением темноты животные резко активизируются. За ночь зверек может пробежать около трех км, часто проделывая свой путь через проезжую часть.

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