13 мая
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Здоровье

О защищающих от деменции продуктах рассказали ученые

Группа ученых на протяжении 16 лет исследовательских работ выясняла, что у людей с очень высоким уровнем антиоксидантов лютеина, зеаксантина и каротиноидов в крови риск развития деменции в старости значительно ниже.

Апельсины, цитрусовые.
Апельсины, цитрусовые.
СС0

Богатыми источниками каротиноидов являются шпинат, кейл, базилик, петрушка, зеленый горошек, брокколи, тыква, бобовые, апельсины, мандарины, хурма, папайя, морковь, киви, сладкий перец, яблоки.

Антиоксиданты защищают клетки мозга от повреждающего их окислительного стресса, пишет mail.ru.

В длительном исследовании принимали участие более 7 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что к 2050 году мир ждет эпидемия слабоумия. К середине столетия примерно каждый четвертый человек на Земле старше 85 лет будет страдать от старческой деменции и прочих форм слабоумия, сообщила пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

Если в 2019 году число людей с деменцией по миру составило 57,4 млн, то к 2050 году, по мнению ученых, больных будет уже 152,8 млн.

В России ожидается рост числа заболевших на 107%, несколько больше, чем в других странах Восточной Европы (средний показатель — 92%).

Факторы риска

  • низкий уровень образования,
  • гипертония,
  • нарушения слуха,
  • курение,
  • ожирение в среднем возрасте,
  • депрессия,
  • отсутствие физической активности,
  • диабет,
  • длительная социальная изоляция,
  • чрезмерное употребление алкоголя,
  • травмы головы,
  • частично — загрязнение воздуха.

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