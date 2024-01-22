23 января
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Здоровье
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Новый SPA-центр: мир красоты и релаксации в Медицинском центре «ИСИДА»

Не упустите возможность позаботиться о своем здоровье и красоте, укрепить иммунную систему и восстановить энергию с полезными массажами со скидкой 20%.

Спа-процедуры.
Спа-процедуры.
Фото: ru.freepik.com, автор cookie_studio.

Массаж является мощным инструментом для улучшения здоровья и благополучия человека. В SPA-центре «ИСИДА» широкий спектр массажных техник, которые помогут справиться с напряжением, болевыми ощущениями, стрессом и улучшить общую физическую и психологическую комфортность.

Жизнь в современном мире часто бывает стрессовой, и заполнена повседневными заботами. Мы всё больше перестаём обращать внимание на наше состояние. Однако в SPA-центре «Исида» вы на время забудете о повседневной суете, погрузившись в атмосферу полного физического и эмоционального расслабления.

Спа-процедуры.
Спа-процедуры.
Фото: ru.freepik.com, автор cookie_studio.

Специалисты центра предлагают целый комплекс процедур и SPA-программ, включая ароматерапию, гидротерапию, массажи, косметические процедуры и SPA-терапии.

Наша нервная система тратит огромный потенциал на обработку и прием внешних раздражителей. Уникальная процедура сухой флоатинг позволяет достичь «перезагрузки», глубоко и полностью расслабить мышцы тела, ощутить свое «я», вернуть ясность восприятия и мышления.

SPA-процедуры в нашем центре вы можете посетить вдвоем: со своей второй половинкой, подругой/другом, сестрой, мамой и т. д.
Отличный подарок к предстоящим праздникам.

Запишитесь онлайн на SPA-процедуры на нашем сайте: isida-barnaul.ru. Или по телефонам: 59-11-70, +79132103458.

Предложение действительно на момент публикации.

18+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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