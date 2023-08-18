Новый рентген-аппарат за 2,5 млн рублей появился в одной из больниц Алтайского края

Оборудование обеспечивает высокую чёткость и контрастность при снимках любых органов.

Аппарат можно перемещать и питать от автономного электрогенератора. Если сравнивать с моделями предыдущего поколения, эта установка - универсальная. Так как работает со всеми приёмниками рентгеновского излучения.

Всего за этот год для нужд районных больниц края должны приобрести 28 новых рентген-аппаратов, сообщают Вести Алтай.

Ранее проверка онкоподозрительных. Алтайские медики поделились результатами выездых обследований.