19 октября
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Здоровье

Незащищенный секс: какие действия нужно предпринять, чтобы не жалеть о последствиях

После незащищенного секса девушке обязательно нужно принять ряд мер, чтобы потом не жалеть о последствиях.

Секс.
Секс.
CCO

Во-первых сразу после секса без презерватива нужно обработать наружные половые органы хлоргекседином или мирамистином.

Также в ближайшие сутки женщина должна обратиться к акушеру-гинекологу.

При этом нужно учитывать, что у половых инфекций есть инкубационный период, который очень различается. Например, гонорея может проявить себя через два дня, а ВИЧ лишь через три месяца и более.

Отмечается, что через семь-десять дней следует сдать мазок на флору, а также ПЦР тест на ИППП.

Кровь на ВИЧ-инфекцию можно сдать уже через две недели, однако в течении трех месяцев лучше повторить тест.

На третью неделю после полового контакта нужно сдать анализ на сифилис. А через шесть недель - кровь на вирусные гепатиты В и С.

Следует знать, что в региональных СПИД-центрах предоставляют таблетки для экстренной профилактики заболевания.

Ранее барнаульский уролог рассказал, что делают врачи для решения самых деликатных проблем пациентов.

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