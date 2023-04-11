12 апреля
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Здоровье

Неравнодушные барнаульцы помогли женщине, которой стало плохо в центре города

Жительница Барнаула потеряла сознание на улице, но не осталась без помощи участливых горожан, сообщает Катунь 24.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Женщина вышла из здания банка на Новом рынке. Внезапно она потеряла сознание и упала.

Как рассказали очевидцы, рядом оказались две молодые девушки и парень, которые вызвали скорую и приподняли пострадавшей голову.

Пока помощь ехала, подошли и другие люди, среди которых оказалась врач одной из барнаульских поликлиник.

Медик попробовала опросить женщину, измерила пульс. По ее словам, пострадавшая находилась в сопоре — прекоматозном состоянии. У нее была бледная кожа и тяжелое дыхание.

Врач даже думала, что придется ее откачивать. Однако благодаря неравнодушию граждан, пострадавшая пришла в себя и даже смогла дойти до машины скорой помощи самостоятельно.

Ранее бдительный таксист помог пенсионерке сохранить накопления в Алтайском крае.

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