Специалисты комитета по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту администрации Железнодорожного района совместно со студентами Алтайского госколледжа провели опрос среди жителей краевой столицы 7 апреля, сообщили в мэрии города.

Необычная акция на Всемирный день здоровья прошла в Барнауле.

Прямо на улице у барнаульцев спрашивали, занимаются ли они спортом и придерживаются ли правильного питания.

Вне зависимости от того, как отвечали жители, каждому из них активисты вручали яблоко и рассказывали о празднике.

Специалисты опросили около 30 горожан. Как оказалось, не все из них знают о Всемирном дне здоровья.

Всемирный день здоровья отмечается с 1948 года. Благодаря этому празднику поднимают актуальные вопросы о здоровье граждан, а также проводят различные мероприятия и акции, главная цель которых — привлечь интерес людей к своему образу жизни и долголетию.

Ранее масштабная экоакция прошла на одной из площадей Барнаула.