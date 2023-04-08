Необычная акция на Всемирный день здоровья прошла в Барнауле.

Прямо на улице у барнаульцев спрашивали, занимаются ли они спортом и придерживаются ли правильного питания.
Вне зависимости от того, как отвечали жители, каждому из них активисты вручали яблоко и рассказывали о празднике.
Специалисты опросили около 30 горожан. Как оказалось, не все из них знают о Всемирном дне здоровья.
Всемирный день здоровья отмечается с 1948 года. Благодаря этому празднику поднимают актуальные вопросы о здоровье граждан, а также проводят различные мероприятия и акции, главная цель которых — привлечь интерес людей к своему образу жизни и долголетию.
Ранее масштабная экоакция прошла на одной из площадей Барнаула.