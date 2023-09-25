Недуг разума. Как распознать болезнь Альцгеймера на ранней стадии, рассказали алтайские врачи

Болезнь Альцгеймера — одно из страшных заболеваний, которое поражает не только тело, но и разум человека. Каждые три секунды в мире возникает новый случай деменции, недуг появляется независимо от пола и национальности. О первых тревожных симптомах рассказала Наталья Целюк, заведующая Алтайским краевым гериатрическим центром.

Группа риска

Болезнь Альцгеймера поражает головной мозг. В результате у пациента резко снижаются интеллектуальные способности вплоть до полного распада умственной и психической деятельности. Впервые в 1906 году заболевание описал доктор Алоис Альцгеймер, в честь которого и назвали недуг.

Врачи различают раннее (до 65 лет — тип II) и позднее (после 65 лет — тип I) начало заболевания. В большинстве случаев болезнь Альйгеймера выявляют после 50 лет. Однако деменции подвержены и молодые люди, имеющие генетическую предрасположенность.

В Алтайском крае за 8 месяцев 2023 года выявлено 70 пациентов с болезнью Альцгеймера.

"Болезнь Альцгеймера поражает все социальные группы и не связана с географическим местонахождением, с принадлежностью к определенному слою общества, полу или национальности", - отмечает Наталья Целюк.

Уход за пожилыми людьми. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Точные причины заболевания до сих пор неизвестны. Специалисты связывают появление недуга с недостатком веществ, необходимых для передачи нервных импульсов. А также с наследственностью.

Деменция может возникнуть в результате отравления токсичными металлами, травмой головы, опухолью мозга и гипотиреозом.

Необратимые последствия

Болезнь Альцгеймера может развиваться в течение нескольких лет. На ранней стадии у больного нарушается память на текущие события: человек не помнит, что он ел на завтрак или какую книгу читал утром. При этом долговременная память у него сохраняется неплохо.

Дополнительно могут быть нарушены внимание, ориентация во времени и пространстве. Человек больше не может сосредоточиться на чем-то одном, его не привлекают ранее любимые занятия, часто наблюдается плохое настроение.

Мозг. Нейроны. СС0.

На поздних стадиях у больного нарушается двигательная функция. У пациента страдает координация движений и появляется слабость в конечностях, человек с трудом ходит самостоятельно.

«Тяжелое течение болезни Альцгеймера характеризуется грубыми когнитивными расстройствами, отсутствием речи, апатией, нарушениями ходьбы и контроля за тазовыми функциями», - сообщает Наталья Целюк.

Ранняя диагностика

Специалисты рекомендуют как можно раньше пройти обследование, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.

«Ранний диагноз помогает ухаживающим за больным лучше подготовиться к проблемам, связанным с болезнью, информирует о том, что можно ожидать от больного. Диагноз - это первый шаг на пути подготовки к будущему», - объясняет Целюк.

Врач, медицина. Открытые источники в Интернете (СС0)

При постановке диагноза, врач составляет историю развития недуга со слов близкого родственника или друга больного. Также у пациента проверяют физическое и психическое состояния.

Врач должен исключить другие расстройства и заболевания, которые также могут приводить к потере памяти. Это могут быть инфекция, дисфункция щитовидной железы, нарушения деятельности жизненно важных органов, интоксикация, в том числе, медикаментозная и другие.

«Для диагностики болезни Альцгеймера обязательным является проведение структурной нейровизуализации (КТ или МРТ головного мозга) и определение содержания в плазме крови глиального фибриллярного кислого белка (GFAP), который является важным биомаркером и связан с прогрессированием болезни Альцгеймера, а также исследование аномальных белков в спинномозговой жидкости у пациентов с ранним началом или атипичным течением БА c дифференциально–диагностической целью», - объясняет Наталья Целюк.

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Можно ли вылечить болезнь Альцгеймера

К сожалению, так и не удалось найти верного лекарства от деменции. Болезнь Альцгеймера остается неизлечимой.

Однако врачи разработали эффективные меры профилактики против недуга. Это достаточный сон, регулярные умственная активность и занятия спортом, а также контроль кровяного давления и здоровое питание.