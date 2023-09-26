Не отходя от мамы. Как алтайские врачи помогают детям восстановиться после болезней

Искривление осанки, нарушение речи или тяжелые последствия перенесенного ковида — с такими проблемами чаще всего обращаются родители в детскую городскую поликлинику №5. Здесь работает единственный в Барнауле дневной стационар, помогающий детям восстановиться после травм и болезней. Как проходит реабилитация для маленьких пациентов — в материале altapress.ru.

Позитивные перемены

Анна Щелокова — мать двоих детей. Женщина стала замечать, что к трем годам ее младшая дочь все еще плохо разговаривает. «Дочка уже в детский садик пошла, а все говорила только отдельные слова, предложения не могла составлять», - рассказывает Анна. Тогда мама девочки обратилась за помощью к врачам детской городской поликлиники (ДГП) №5, которые отправили малышку в дневной стационар.

Лечение пошло дочери на пользу, и вскоре Анна начала водить на процедуры старшего сына — семилетнего Гришу. Мальчик часто болел, у него был искривлен позвоночник, а также ребенок плохо писал и пропускал буквы.

В реабилитационном отделении Гриша стал ходить к логопеду на массаж спины, а также на уроки ЛФК. Лечебная физкультура ему особенно понравилась, ведь «физра» — его любимый предмет в школе.

«Изменения были заметны уже через две недели. Сын стал более внимательным, начал лучше читать и диктовать себе во время письма. Дополнительно мы купили корсет, чтобы поддерживать спину после лечения», - рассказывает Анна.

Дневной стационар отделения медицинской реабилитации в ДГП №5 Фото: Олег Богданов

Единственный в городе

Отделение детской реабилитации начало работать в ДГП №5 в феврале 2023 года. Дневной стационар стал необходим после пика заболеваемости детей в последние два года на фоне коронавирусной инфекции, сообщает главный врач поликлиники Татьяна Гагалинская.

«После перенесенных заболеваний у детей часто наблюдаются нарушения дыхательной системы, снижается иммунитет, и появляются остаточные явления: подкашливания, слабость. Во время реабилитации нам удается значительно улучшить здоровье маленьких пациентов», - рассказывает главврач.

В отделении есть два профиля: соматический и неврологический. В первом случае дети поступают после перенесенного бронхита, пневмонии и коронавирусной инфекции. Также отделение принимает ребят с бронхиальной астмой в стадии ремиссии — она должна быть не менее шести месяцев.

По неврологическому профилю приходят юные пациенты с заболеваниями центральной и периферической нервной системы и после черепно-мозговых травм, вне стадии обострения. Также в стационаре лечат последствия травм спинного мозга, нервов конечностей и паралитические синдромы.

В зависимости от диагноза, медицинских показаний и назначенного лечения, дети проходят курсы массажа, физиолечения, ЛФК, а также медикаментозное лечение.

Терапия в игровой форме

За время стационара здесь прошли лечение 200 детей. В отделение поступают как совсем малыши в возрасте трех месяцев, так и подростки 17 лет.

Реабилитация длится 10-12 дней. Главный плюс дневного стационара — родителям с детьми не обязательно находиться в поликлинике круглые сутки. Одни приходят всего на два часа в день, другие решают задержаться. В отделении есть 15 коек: пять по соматическому профилю и десять по неврологическому.

Все это время с детьми работает команда различных специалистов: невролог, реабилитолог, логопед, психолог, физиотерапевт, врач ЛФК. Также дети ходят на сеансы массажа, который здесь делают вручную и с помощью аппарата. Дополнительно пациенты посещают занятия лечебной физкультуры — здесь они проходят в группах и индивидуально.

«В нашем отделении мы добиваемся таких результатов, как нормализация мышечного тонуса, увеличение объема физический и артикуляционных движений, нормализация психоэмоционального фона», - рассказывает заведующая отделением медицинской реабилитации, врач-невролог Виктория Бугаева.

Дневной стационар отделения медицинской реабилитации в ДГП №5 Фото: Олег Богданов

А недавно ДГП №5 закупила новое оборудование - иппотренажер. Занятия на нем укрепляют мышцы спины, бедер, помогают выравнивать осанку и держать равновесие. Аппарат имитирует езду на лошади, за что очень полюбился детям.

Также отделение приобрело физиотерапевтический аппарат «Искра 3М» и медоборудование в процедурный кабинет. Пополнился и штат специалистов-реабилитологов. На работу пришли врач-невролог, инструктор ЛФК и медицинская сестра по массажу.

«На данный момент штат заполнен на 100%, стационар полностью укомплектован», - заявляет Татьяна Гагалинская.

Пройти лечение в реабилитационном отделении ДГП №5 могут все жители Барнаула. Для этого родители должны обратиться к участковому педиатру, чтобы он выписал соответствующее направление. Затем специалисты поликлиники проведут осмотр и решат, требуется ли ребенку реабилитация или нет.