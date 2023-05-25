Названы популярные продукты, в которых очень много пальмового масла. Как его распознать

Среди популярных продуктов, где зачастую содержится такое масло, есть лакомства для детей.

Пломбир

В нем не должно быть "пальмы" по определению. Если пальмовое масло подвергнуть тепловой обработке, оно становится канцерогенным. А мороженое сначала нагревают (варят), а потом резко остужают, указывает НГС.

Поэтому нужно внимательно изучить этикетку. В составе может быть прямо написано «пальмовое масло» или завуалированное «растительные жиры». И при вполне объяснимом сомнении обратите внимание на массовую долю жира.

Хорошее мороженое состоит из молочного жира. В настоящем пломбире его доля должна быть не менее 12%. И ГОСТ не допускает применение молокосодержащего сырья вместо молочного.

Лапша быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления — это обычная яичная лапша, но с удивительным химическим составом.

Так вот, пальмовое масло в лапше быстрого приготовления не вредит здоровому организму, хотя из-за насыщенных жиров могут образоваться атеросклеротические бляшки, а глутамата натрия в любом бифштексе больше, чем в «дошираках».

Шоколад

В составе настоящего шоколада должны быть только какао-порошок, какао-масло и подсластитель. И сухое молоко, если шоколад молочный.

Если вы видите в составе загустители, «ешки» — это что-то похожее на шоколад, но таковым не является. Никаких масел в шоколаде точно водиться не должно. Однако чтобы удешевить производство, в него добавляют пальмовое масло. Прямым текстом об этом может и не говориться — производитель может указать его в составе как «эквивалент какао-масла».

Чипсы

Чаще всего на пачках с чипсами пишут, что в их составе есть растительное масло. А вот какое именно — уточнить «забывают». Но практически всегда это пальмовое масло или смесь пальмового и подсолнечного высокоолеинового.

Также в чипсах содержатся трансжиры — промышленно переработанные в твердый маргарин растительные масла. Именно они наиболее вредны для здоровья, поскольку их потребление вместе с ожирением, развитием атеросклероза, сахарного диабета провоцирует и воспалительные процессы в суставах.

Совет

Ранее о самом вредном шоколаде рассказала специалист. Также как выбрать полезный и безопасный шоколад для ребенка, рассказала врач. По словам специалиста, шоколад в рацион ребенка можно вводить после трех лет.

При выборе темного и молочного шоколада, стоит отдать предпочтение молочному, но только если в нем содержится не более 30% какао-бобов.

В составе шоколада не должно быть пальмового масла и других жиров, эмульгаторов, красителей, ароматизаторов и любых добавок, кроме летицина — натурального загустителя, который способствует лучшему усвоению жиров.

Также стало известно, как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло. Недобросовестные производители сыров скрывают пальмовое масло при помощи вкусовых добавок.

Самый простой метод распознавания пальмового масла - ориентироваться на цену продукта. Существует маркировка "сырный продукт" - это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока. Все чаще в магазинах можно встретить две маркировки: СЗМЖ (с заменителями молочных жиров) и БЗМЖ (без заменителей молочных жиров). К последним относится сыр.

Дорогие сыры, сыры с плесенью, сыры типа камамбер или бри в абсолютном большинстве случаев произведены из молока и почти не подделываются.

Есть ряд неоднозначных методов выявления пальмового масла. Например, полутвердый сыр при нарезании может крошиться и ломаться в случае содержания пальмового масла.