15 июля
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Здоровье

Нарколог похвалил певицу МакSим за важный шаг в борьбе с алкоголизмом

Нарколог Василий Шуров прокомментировал признание певицы МакSим и заявил, что она молодец. Об этом пишет "Лайф".

Алкоголь.
Алкоголь.
CC0

Врач рассказал, что запущенных случаев женского алкоголизма в обществе больше, так как девушки тщательно скрывают свою зависимость.

Кроме того, нарколог опроверг мнение, что у женщин зависимость развивается быстрее, чем у мужчин. По его словам, это результат все того же тщательного сокрытия алкоголизма.

Шуров прокомментировал недавнее заявление МакSим об алкогольной зависимости. По его словам, она сделала важный шаг в борьбе с привычкой: признала наличие и начала лечение.

"Мы все ей желаем выздоровления, понимаем, что работа серьезная, все, естественно, поддерживаем то, что она обратилась, это услышано. Пусть старается выздоравливать", — сказал он.

Ранее Анна Семенович рассказала о проблемах с алкоголем.

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