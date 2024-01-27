27 января
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Здоровье

На Западе распространяется страшная болезнь, приводящая к отеку мозга. Подробности и симптомы

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали распространение бластомикоза. Это грибок, способный вызвать у больного волдыри и отек мозга.

Грипп, ОРВИ.
Грипп, ОРВИ.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Симптомы этой болезни поначалу напоминают грипп или ОРВИ. У больного отмечают лихорадку, страшный озноб. Только без соплей и кашля. Без должного лечения болезнь прогрессирует - появляются волдыри. В самых тяжелых случаях - отек мозга.

Говорить о заболевании начали несколько месяцев назад. Сначала его заметили на Среднем Западе. Но теперь под угрозой вся восточная часть США. По сути - половина страны.

Идеальная среда для грибка - водоемы, влажная почва, а также гнилая древесина и опавшие листья, сообщает Daily Mail.

Ранее медицинское сообщество встревожилось новостями о некой "Болезни Х". Ее симптомы мы привели здесь. Есть мнения, что она хуже, чем COVID-19.

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