В российском центре OZON вспыхнула менингококковая инфекция. Можно ли заразиться через посылку

В распределительном центре OZON в Свердловской области зафиксирована вспышка менингококковой инфекции. По данным Роспотребнадзора, заразилось уже семь сотрудников. Может ли болезнь передаваться через посылку - в материале altapress.ru

Что произошло?

5 июля стало известно, что в Екатеринбурге в распределительном центре OZON на территории логопарка "Кольцовский" вспыхнула менингококковая инфекция, сообщают РИА Новости.

На данный момент зарегистрировано семь случаев заражения.

Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия. Выявляют контактировавших с зараженными, проводят дезинфекцию помещений и организуют медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.

Дополнительно началась профилактическая антибиотикотерапия и вакцинация сотрудников — привито уже более 60 человек.

Вирус. Пандемия ССО

Как передается менингококк?

Менингококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Восприимчивы к болезни только люди. Возбудитель размножается на слизистой оболочке носоглотки.

Однако восприимчивость к менингококку невысокая. Заражаются только 10-15% контактировавших.

Можно ли заразиться через посылку?

Нет, заразиться менингококком через посылку нельзя. Возбудитель инфекции довольно слаб и может развиваться только на слизистой оболочке человека.

На поверхности картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, инфекция может оставаться только очень недолгое время.