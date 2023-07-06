В российском центре OZON вспыхнула менингококковая инфекция. Можно ли заразиться через посылку

Что произошло?
5 июля стало известно, что в Екатеринбурге в распределительном центре OZON на территории логопарка "Кольцовский" вспыхнула менингококковая инфекция, сообщают РИА Новости.
На данный момент зарегистрировано семь случаев заражения.
Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия. Выявляют контактировавших с зараженными, проводят дезинфекцию помещений и организуют медицинский осмотр и лабораторное обследование контактных.
Дополнительно началась профилактическая антибиотикотерапия и вакцинация сотрудников — привито уже более 60 человек.
Как передается менингококк?
Менингококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Восприимчивы к болезни только люди. Возбудитель размножается на слизистой оболочке носоглотки.
Однако восприимчивость к менингококку невысокая. Заражаются только 10-15% контактировавших.
Можно ли заразиться через посылку?
Нет, заразиться менингококком через посылку нельзя. Возбудитель инфекции довольно слаб и может развиваться только на слизистой оболочке человека.
На поверхности картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, инфекция может оставаться только очень недолгое время.