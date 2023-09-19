Мощный магнитный шторм накроет планету. Как уберечь здоровье от космической атаки

Пик бури в шесть баллов ожидается утром, сообщает "Комскомольская правда". В следующие три дня магнитосфера Земли также будет возбужденной.
Возмущения магнитного поля будут периодически возникать до конца месяца, указывает bfm.ru.
Накануне во многих российских регионах жители наблюдали северное сияние — в Санкт-Петербурге, Карелии, Ростовской области. Как правило, это явление сопровождает геомагнитные возмущения.
Вопрос о геомагнитной обстановке не теряет свою актуальность среди метеозависимых людей.
Поэтому люди заблаговременно пытаются узнать о грядущей космической погоде, которая могут негативно сказаться на их самочувствии.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.
Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.
Метеопаты
По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.
Цифра
За 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня. Между тем на Землю 13 июля обрушилась мощная магнитная буря. Сила геоударов достигла 6-балльной отметки.
Ранее сообщалось, что из дыры на солнечном экваторе обрушится буря и вызовет интернет-апокалипсис.