12 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Мощный и затяжной: 12-дневный геомагнитный шторм обрушился. Сила геоударов

На Солнце вновь начали проявлять свою активность мощные вспышки, пишет kurer-sreda.ru. На 11 апреля приходится новый геомагнитный удар из-за мощной и затяжной вспышки на Солнце, которая произошла в конце минувшей недели и привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи.

Закатное солнце.
Закатное солнце.
Михаил Хаустов

Эти процессы в космосе негативно влияют на состояние здоровья метеочувствительных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.

Обстановка

  • 11 апреля — геоудары в 4 балла;
  • 12 апреля — геоудары в 3 балла;
  • 13 апреля — геоудары в 3 балла;
  • 14 апреля — геоудары в 3 балла;
  • 15 апреля — геоудары в 4 балла;
  • 16 апреля — геоудары в 4 балла;
  • 17 апреля — геоудары в 4 балла;
  • 18 апреля — геоудары в 4 балла;
  • 19 апреля — геоудары в 5 баллов;
  • 20 апреля — геоудары в 5 баллов;
  • 21 апреля — геоудары в 5 баллов;
  • 22 апреля — геоудары в 3 балла.

Между тем ранее сообщалось, что магнитная буря задержится на Земле всего два дня. Хотя мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Необходимо в такие дни хорошо высыпаться, делать прогулки перед сном, исключить кофе, лучше всего пить чай с мятой или мелиссой. Не употреблять алкоголь.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу гаджетов.

Сияние

Во время сильных магнитных бурь на севере и в средних широтах страны можно наблюдать красивейшее явление — полярное сияние.

Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.

Так называемая охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.

Полярное сияние.
Полярное сияние.
unsplash.com
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость