Мощный и затяжной: 12-дневный геомагнитный шторм обрушился. Сила геоударов

На Солнце вновь начали проявлять свою активность мощные вспышки, пишет kurer-sreda.ru. На 11 апреля приходится новый геомагнитный удар из-за мощной и затяжной вспышки на Солнце , которая произошла в конце минувшей недели и привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи.

Эти процессы в космосе негативно влияют на состояние здоровья метеочувствительных, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.

Обстановка

11 апреля — геоудары в 4 балла;

12 апреля — геоудары в 3 балла;

13 апреля — геоудары в 3 балла;

14 апреля — геоудары в 3 балла;

15 апреля — геоудары в 4 балла;

16 апреля — геоудары в 4 балла;

17 апреля — геоудары в 4 балла;

18 апреля — геоудары в 4 балла;

19 апреля — геоудары в 5 баллов;

20 апреля — геоудары в 5 баллов;

21 апреля — геоудары в 5 баллов;

22 апреля — геоудары в 3 балла.

Между тем ранее сообщалось, что магнитная буря задержится на Земле всего два дня. Хотя мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Необходимо в такие дни хорошо высыпаться, делать прогулки перед сном, исключить кофе, лучше всего пить чай с мятой или мелиссой. Не употреблять алкоголь.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу гаджетов.

Сияние

Во время сильных магнитных бурь на севере и в средних широтах страны можно наблюдать красивейшее явление — полярное сияние.

Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.

Так называемая охота на аврору начинается в момент, когда развернутые к земле активные регионы Солнца начинают выдавать вспышки с выбросами. Спустя два-три дня после выброса уже можно караулить полярное сияние.