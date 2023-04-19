19 апреля
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Здоровье

Мощный геомагнитный шторм будет бушевать несколько дней. Как защитить здоровье

Скорость солнечного ветра по направлению к Земле резко возросла и пока держится на отметках более 500 км/с, пишет eaomedia.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

В ближайшие несколько дней на планету обрушится мощный геомагнитный шторм.

Магнитная буря продлится три дня и начнется с 20 апреля. В первые два сила геоударов будет равна пяти баллам, а 22 апреля — трем.

Между тем магнитосферная погода ухудшится уже 19 апреля.

Обстановка

  • 19 апреля — геоудары в 5 баллов;
  • 20 апреля — геоудары в 5 баллов;
  • 21 апреля — геоудары в 5 баллов;
  • 22 апреля — геоудары в 3 балла.

Ранее сообщалось, что магнитная буря задержится на Земле всего два дня. Хотя мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса.

Здоровье

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Необходимо в такие дни хорошо высыпаться, делать прогулки перед сном, исключить кофе, лучше всего пить чай с мятой или мелиссой. Не употреблять алкоголь.

Электроника

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу гаджетов.

Сияние

Во время сильных магнитных бурь на севере и в средних широтах страны можно наблюдать красивейшее явление — полярное сияние.

Северное сияние происходит из-за столкновения солнечного ветра с частицами атмосферы Земли.

Гигантская дыра

При этом новая гигантская дыра образовалась на Солнце. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час.

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