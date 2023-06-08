Молочные реки. Барнаульский специалист рассказала о важности грудного вскармливания

В комнате здорового ребенка городская детской поликлиники №9 работает консультант по грудному вскармливанию Любовь Хирных. Это единственная поликлиника, где есть такой специалист. Она рассказала, чем грудное вскармливание полезно для ребенка. И даже незаменимо.

Как получить помощь эксперта

В разделе «Консультации» на сайте поликлиники можно задать вопрос Любови Хирных. Консультация включает работу по конкретному запросу: выявление и коррекция проблем, практические рекомендации. Более того, эксперта можно вызвать на дом.

Младенцы рождаются с рефлексом поиска материнской груди, поэтому многие считают, что грудное вскармливание наладится само собой. Но многим матерям необходима практическая помощь в размещении ребенка для грудного вскармливания и обеспечении его правильного прикладывания к груди.

Младенец в подгузнике. unsplash.com.

Есть ряд самых частых проблем, с которыми молодые мамы обращаются к консультанту:

организация ГВ после выписки из роддома

мало молока

много молока

боль или уплотнение в груди: лактостазы, наполнение, нагрубание

проблемы с сосками.

Консультанта можно вызвать на дом через участкового педиатра на первом патронаже (или последующих) после выписки из роддома. После выписки из роддома помощь консультанта заключается в организации грудного вскармливания: прикладывание, позы, режим кормлений.

Можно также позвонить по телефону call-центра 9-ой поликлиники 72-07-15, сообщить проблему, адрес, телефон мамы. Контактный телефон необходим для договоренности о времени визита. После звонка в регистратуру поликлиники консультант по грудному вскармливанию в течение дня свяжется с мамой, выяснит повод для визита и договорится о времени посещения.

Грудное вскармливание СС0

Предотвратить смерть

Грудное вскармливание - единственная форма питания человека, сформированная в ходе биологической эволюции человечества, и единственно физиологически адекватное питание новорожденного и грудного ребенка.

Исследования ВОЗ выявили, что грудное вскармливание может предотвратить ежегодно 820 тыс. смертей среди детей первых 5 лет жизни и 20 тыс. смертей от рака молочной железы у женщин.

Во многих странах, включая Россию, по данным статистики, лишь менее 40% младенцев в первые шесть месяцев жизни получают исключительно грудное вскармливание.

Брелфи — селфи с грудным вскармливанием. news.rambler.ru

Гормоны и факторы роста

Любовь Хирных говорит, что у грудного молока есть функция, которой нет у молочных смесей. Оно содержит многочисленные гормоны и факторы роста, которые регулируют физическое развитие и созревание ребенка, вскармливаемого грудью, и которых нет в готовых молочных смесях. Вот только некоторые из них.

Эпидермальный фактор роста. Это самый сильный фактор, содержащийся в грудном молоке, способствующий росту.

Человеческие факторы роста I, II и III способствуют росту тканей ребенка, находящегося на грудном вскармливании, провоцируя эндогенную гормональную реакцию.

Инсулиноподобный фактор роста. Способствует росту и развитию клеток, особенно нервной системы. Содержание его в молозиве в 30 раз выше, чем в иммунной сыворотке, значительно выше, чем в коровьем молоке.

Гормоны тироксин и тиреотропин-рилизинг. Содержатся в женском молоке в небольших концентрациях. Концентрация в молозиве низкая, она увеличивается в первую неделю после рождения ребенка и затем постепенно снижается. Тироксин может способствовать созреванию кишечника ребенка. В возрасте 1-2 месяца уровень тироксина значительно выше у детей, которые находятся на грудном вскармливании.

Холецистокинин улучшает пищеварение, успокаивает и вызывает ощущение удовлетворенности и благополучия.

Бета-эндорфины способствуют постнатальной адаптации. Это эндогенные пептиды, которые вызывают ощущение благополучия и расслабляют.

Простагландины усиливают перистальтику желудка и кишечника, помогая поддерживать деятельность слизистой оболочки желудка и усиливая барьер его слизистой оболочки.

Пролактин способствует развитию лимфоцитов B и Т, участвующих в укреплении иммунитета.