Лицом к лицу лица не увидать, а запах изо рта услышать можно. Главные причины неприятного запаха изо рта

По словам специалиста, галитоз - это патологическое состояние. Не стоит путать заболевание и неприятный запах после чеснока или лука.
Самые частые причины галитоза
Очевидная причина галитоза - воспаление десен и зубов. Также он развивается при плохой чистке зубов и при проблемах с желудком.
Самые опасные причины - проблемы с органами дыхания, почечная недостаточность и сахарный диабет.
Отмечается, что галитоз может развиваться из-за воспаления миндалин, пазух носа и бронхов.
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