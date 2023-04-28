29 апреля
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Здоровье

Картошка фри вызывает депрессию, выяснили китайские ученые

Китайские ученые выяснили, что регулярное употребление жареной пищи, особенно картофеля фри, повышает риск возникновения депрессии и тревожности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Картофель фри. Фастфуд.
Картофель фри. Фастфуд.
CC0.

Исследование длилось 11 лет среди 140 тыс. человек. Оказалось, что любители жареного подвержены тревожности на 12% больше тех, кто питается правильно. А депрессии — на 7%. Особенно негативному влиянию подвержены мужчины.

Ученые предполагают, что на психику человека негативно влияет акриламид, которые выделяется во время жарки. Особенно много его накапливается в картофеле фри и других блюдах, которые готовятся во фритюре.

По этой причине специалисты рекомендуют отказаться от частого употребления картофеля фри

Ранее о тяжелых последствиях гель-лака рассказали дерматологи.

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