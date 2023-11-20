Какой витамин оказался самым важным для регенерации тканей

Во время исследования ученые сосредоточились на репрограммировании клеток. То есть имитировали ранние фазы восстановления тканей.
Так они выявили, что у животных потребляется большое количество витамина В12 при данном процессе.
Во время эксперимента на модели язвенного колита выяснилось, что регенерация происходит быстрее при введении дополнительного витамина В12.
Предполагается, что пациентам с заболеваниями кишечника полезно назначать соответствующие добавки.
Ранее сообщалось, что нарколог рассказал о самом эффективном способе бросить курить.