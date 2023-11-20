Какой витамин оказался самым важным для регенерации тканей

Специалисты из Испанского института рассказали, что витамин В12 является важнейшим веществом для регенерации тканей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Во время исследования ученые сосредоточились на репрограммировании клеток. То есть имитировали ранние фазы восстановления тканей.

Так они выявили, что у животных потребляется большое количество витамина В12 при данном процессе.

Во время эксперимента на модели язвенного колита выяснилось, что регенерация происходит быстрее при введении дополнительного витамина В12.

Предполагается, что пациентам с заболеваниями кишечника полезно назначать соответствующие добавки.

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