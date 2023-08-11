12 августа
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Здоровье

Какие упражнения помогут избавиться от жира на бедрах рассказала эксперт

Тренер по фитнесу назвала бесполезные упражнения для борьбы с жиром на бедрах, пишет The Sun.

Скандинавская ходьба.
Скандинавская ходьба.
Михаил Хаустов

С проблемой не помогут справиться ягодичный мост и приседания. Впустую пройдут и занятия на лестнице-степпере. Дело в том, что основной фокус данных упражнений направлен не на бедра, указывает Lenta.ru.

Но есть несколько упражнений, результатом которых появятся стройные и сильные бедра. Это спринты на улице или беговой дорожке, выпады вперед и назад, упражнение «конькобежец».

Ранее диетолог рассказал, как не набрать вес после похудения.

Важно не возвращаться к прежним привычкам, а постараться изменить свой образ жизни. После похудения вес все равно необходимо постоянно контролировать.

Диетолог также отметил важность физической активности и посоветовал при любой возможности ходить по улице пешком.

Между тем прогулки по 30 минут в день продлевают жизнь на 16 лет.

Исследователи проанализировали данные о более 400 тыс. участников. Те, кто регулярно гулял, прожили на 16 лет дольше.

Также стало известно, как похудеть с помощью одной ходьбы.

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