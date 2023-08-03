Какие способы охлаждения в жару опасны для здоровья

Эксперт сообщает, что сидеть под кондиционером, пить ледяную воду и принимать холодный душ не лучшее решение.

Кондиционер высушивает воздух и в нем увеличивается количество бактерий. Если они попадут на слизистые, это может вызвать воспалительные заболевания верхних дыхательных путей – ларингит, бронхит, трахеит.

Также возможно обострение хронических патологий: остеохондроз, неврит, боли в суставах.

Кроме того, иммунитет может понизиться у тех, кто в жару увлекается катанием на сапбордах или байдарках.

Если на улице жара и сильная влажность, то можно пить горячий чай.

"Он будет расширять сосуды, способствовать потоотделению, которое, в свою очередь, будет охлаждать организм", – рассказал врач.

В жару можно принимать душ не холодный, но и не горячий душ. Проветривать помещение нужно естественным путем, пользоваться вентилятором.

Чтобы тело не нагревалось, на улице не стоит носить черную одежду: лучше всего отдавать предпочтение светлым льняным материалам и не забывайте про головной убор, сообщает m24.ru.

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