Как смягчить воздействие магнитных бурь на организм, рассказали врачи

Врачи советуют пить больше воды и заменить кофе на зеленый чай. Об этом сообщают РИА Новости.

Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, врачи советуют упорядочить режим питания. Стоит ограничить употребление жареной и мучной пищи и пить больше чистой воды.

Лучше употреблять в небольшом количестве качественные продукты.

Рекомендуется добавить в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Потребление соли стоит свести до минимума, так как она способствует повышению давления.

Любителям кофе стоит воздержаться от любимого напитка и заменить его на травяные чаи или настои. Хорошо подойдет настойка лимонника для людей с низким давлением.

Также стоит избегать больших физических нагрузок, стрессов, употребления алкоголя.