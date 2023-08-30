31 августа
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Здоровье
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Как пройти неврологическую реабилитацию в Германии

Медицина в Германии считается одной из лучших во всем мире. В этой стране работает много современных медицинских центров разного профиля, которые оказывают помощь пациентам из разных уголков планеты.

Клиника Шмидер специализируется на неврологической реабилитации пациентов.
Клиника Шмидер специализируется на неврологической реабилитации пациентов.
Источник: Клиника Шмидер.

Клиника Kliniken Schmieder специализируется на неврологической реабилитации пациентов и входит в число лучших центров страны. Услуги оказываются по таким направлениям, как:

  • нарушение сна;
  • эпилепсия;
  • болезнь Лайма;
  • инсульт;
  • амнезия;
  • афазия.

Здесь работают опытные врачи, которые используют на практике инновационные методики диагностики и лечения. При клинике есть собственный исследовательский институт, благодаря чему совершенствуются используемые методы реабилитации. Врачи клиники используют и традиционные, и новаторские методы, постоянно повышают свой уровень знаний, что дает возможность охватить все возможные способы лечения и дать пациенту максимальный результат. Если вас интересует реабилитация в Германии на базе представленного медицинского центра, вы хотите получить более подробную информацию, то для начала стоит записаться на консультацию. Не нужно никуда ехать, так как консультации проводятся удаленно в режиме онлайн. Этот эффективный инструмент поможет понять, есть ли смысл в дорогостоящей поездке и в последующем лечении. Записаться на предварительную консультацию со специалистами можно, оформив заявку на официальном сайте клиники.

Что входит в услугу по удаленной консультации

Средняя продолжительность персональной консультации составляет от 45 до 60 минут. Воспользоваться такой услугой можно, находясь в любой точке мира. Вы не привязаны к конкретному месту, ведь встреча идёт онлайн. Используется удобная в использовании онлайн-платформа, посредством которой организуется надежная защита личных данных пациента. Перед началом консультации собирается анамнез. Пациенту необходимо предоставить имеющиеся заключения и все медицинские документы которые есть на руках, например результаты обследований. При подготовке плана лечения доктору важно видеть второй и даже третье мнение, это помогает сохранить объективность.

После сбора и изучения данных составляется заключение относительно того, возможно ли лечение на базе клиники в Германии. В дальнейшем обсуждаются способы реабилитации и лечения, продолжительность нахождения в клинике. После завершения онлайн-консультации каждый клиент получает письменный отчет.

Стоимость данной услуги в разы дешевле, чем организация целой поездки в Германию, временное проживание. Удаленно вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы от опытных врачей, а затем, на основании полученных данных, принять окончательное решение.

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