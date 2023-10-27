Как квартирная плесень влияет на здоровье и как от нее избавиться - разбор altapress.ru

Плесень - это вид грибов, которые обожают теплые, влажные места. Он может проявлять как большими, так и маленькими нечеткими пятнами.
Первое, что можно заметить - затхлый запах. А также вот несколько признаков, которые не заставляют себя долго ждать.
- темные пятна на стенах или потолке;
- отошли обои;
- темные пятна на стенах или потолке;
- темный или черный осадок;
- вы стали часто кашлять или сильнее уставать;
- обострилась аллергия или астма.
Токсичность плесени может сильно сказаться на вашем здоровье.
Если на вас резко напали проблемы с пищеварением, хроническая усталость, проблемы с кожей, а также неприятный кашель или отдышка - стоит проверить все уголки.
- нарушения сна;
- перепады настроения, тревога;
- трудности с концентрацией внимания;
- затуманенность сознания;
- проблемы с памятью;
- проблемы с пищеварением;
- мигрени и головные боли;
- мышечная слабость.
Если вы все-таки обнаружили грибок в своем доме - нельзя тянуть время. Нужно сразу же избавляться от него.
Так, нужно налить неразбавленный белый уксус в пульверизатор, обработать пораженную поверхность и оставьте примерно на час. После этого протереть все водой и дать месту полностью высохнуть.
Таким способом, можно избавиться от 82% известных видов грибков.
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