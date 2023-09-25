25 сентября
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Здоровье

Как бытовая химия приводит к задержке полового развития у подростков

Норвежские ученые выявили, что воздействие бытовой химии может быть причиной задержки полового развития.

Уборка. Бытовая химия.
Уборка. Бытовая химия.
СС0

Они сосредоточились товарах, которые хорошо распространены в повседневной жизни.

Например, PFAS содержится в водостойких тканях, упаковке пищевых продуктов, а также в косметике и игрушках. Ранее уже было известно, что это вещество плохо влияет на взрослых и детей.

Исследование провели на 420 мальчиков и девочек в возрасте от шести до 16 лет.

Дети во время полового созревания, которые подвергались высокому уровню PFAS имели менее развитые яички и молочные железы.

Ранее компания Henkel приостановила поставки бытовой химии в Сибирь.

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