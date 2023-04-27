Как алтайские больницы и поликлиники будут работать на майские праздники

Выходными и праздничными считаются два периода — с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая, 2−5 мая медицинские организации работают в штатном режиме, сообщили в минздраве Алтайского края.

В выходные дни с 08:00 до 15:00 медики будут оказывать первичную помощь прикрепленному населению на дому, колл-центры будут принимать вызовы для оказания амбулаторной медпомощи в неотложной форме на дому. Будет также организован прием терапевтов и фельдшеров в фильтр-боксах.

Экстренная медицинская помощь, помощь в стационарных условиях, а также работа травмпунктов будет оказываться в круглосуточном режиме.

Также минздрав напоминает, что в период майских праздников продолжится вакцинация от новой коронавирусной инфекции и выдача лекарственных препаратов. В регионе создан необходимый запас лекарственных средств для бесперебойной работы в праздники, а также предусмотрены алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации.

В регионе продолжается сезон активности клещей, напоминают врачи. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью в приемное отделение медицинской организации (ЦРБ) по месту жительства и травмпункты в Барнауле, Бийске, Рубцовске.

Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 18 лет бесплатно в г. Барнауле в травматологическом пункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края — в детских поликлиниках по месту жительства.