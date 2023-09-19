Кабинет укрепления семьи. Почему все больше женщин отказывается от абортов в Алтайском крае

В Алтайском крае все больше женщин стали отказываться от абортов. Многие из них решили сохранить ребенка после разговора с врачом в кабинете доабортного консультирования. Как проходит консультация, рассказали в региональном минздраве.

Ситуация в крае

В Алтайском крае работают 59 кабинетов доабортного консультирования. Ведущим учреждением стал краевой центр медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, созданный в перинатальном центре «ДАР».

По словам заместителя главного врача «ДАРа» Ольги Колядо, доабортное консультирование - одно из эффективных направлений центра. Врачи стремятся повысить уровень родительской компетенции и сформировать позитивное отношение к многодетности.

«Укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций, снижение числа отказов от сохранения беременности – ключевые задачи всех акушеров-гинекологов Алтайского края», - заявили в минздраве.

По данным перинатального центра, за последние два года в крае растет количество женщин, отказавшихся от аборта. В 2021 году ребенка сохранили 680 будущих мам из 2 тыс. 835 пациенток, пришедших в кабинет доабортного консультирования.

В 2022 году их число увеличилось до 726 из 2,7 тыс. пришедших. А в этом году на учет встали почти 500 женщин.

По оперативным данным Росстата за январь-июль 2023 года в Алтайском крае зарегистрировано 9 тыс. 694 родившихся – это на 597 младенцев меньше, чем за тот же период в прошлом году. Также специалисты отмечают повышение младенческой смертности. Число детей, умерших в течение первого года жизни, составило 43 человека.

Беременная женщина. https://unsplash.com/

Работа с пациентками

Центр активно работает с беременными женщинами и подростками в крае. Ольга Коляда сообщает, что с будущими мамами разговаривают медицинские психологи и специалисты по социальной работе.

Также сотрудники центра проводят лекции на тему «Профилактика абортов» со студентами ВУЗов, техникумов, колледжей. Специалисты рассказывают об ответственном родительстве, о роли отца и матери, о пропаганде семейных ценностей, а также проводят тренинги с молодежью.

В 2022 году на лекциях, проведенных в различных учебных заведениях Алтайского края, побывали около 600 студентов.

Центр сотрудничает с благотворительными организациями России, образовательными учреждениями, Советом Женщин при главе администрации Барнаула, барнаульской Епархией, Краевым Кризисным Центром для женщин, Министерством образования региона, Краевым центром по борьбе со СПИДом.

Беременная женщина, снимок УЗИ. Фото: freepik, автор Racool_studio.

Раннее созревание

При этом главный детский гинеколог Алтайского края Олеся Булганина отмечает, что все больше подростков стали рано начинать половую жизнь.

«Если раньше были единичные случаи начала половой жизни до 15 лет, то теперь спросить об этом врач может и раньше. Бывает, дебютируют в 14 и даже 13 лет. Есть и аборты, и роды раньше 14 лет», - сообщает врач.

Соответственно после начала половой жизни гинеколог будет осматривать девочку уже как взрослого человека. А также рассказывать о контрацепции и половой гигиене.

По данным 2022 года, количество несовершеннолетних мам стало снижаться. Так в 2020 году их было 239, а в 2022-м - уже 174.