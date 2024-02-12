Имплантация зубов: доверьте улыбку клинике Crocus

Когда речь заходит о восстановлении утраченных зубов, пациенты хотят быть уверены в положительном результате лечения. Имплантация зубов — процесс длительный, требующий точности, аккуратности и мастерства, поэтому к выбору имплантолога стоит подойти ответственно, ведь от этого будет зависеть успех операции. В клинике Crocus * имплантацией зубов занимается перспективный врач Илья Сергеевич Измайлов. Что делает его классным специалистом?

Опыт

Больше четырех лет практики. Десятки успешных операций и положительных отзывов. Пациенты отмечают точность и аккуратность работы Ильи Сергеевича, а также безболезненность процедуры. Четкое соблюдение рекомендаций доктора гарантирует положительный результат.

Современные технологии

Успех операции зависит и от инструментов, которые использует опытный врач. Для достижения положительных результатов лечения в клинике Croсus применяют современное оборудование. После операции проводится контрольное КТ для подтверждения контакта между имплантом и костной тканью.

Забота о пациентах

Чуткий и вежливый врач. Создает спокойную и приятную атмосферу во время приема, что помогает расслабиться даже самым тревожным пациентам. После процедуры дает обратную связь и поддержку, — так говорят об Илье Сергеевиче пациенты в отзывах.

Доброжелательность и тактичность врача важны для пациента не меньше, чем опыт и профессионализм.

Если вы решили восстановить улыбку, добро пожаловать в Crocus! Уровень мастерства Ильи Сергеевича позволяет уверенно сказать: здесь вы получите качественную услугу в комфортной обстановке, без боли и стресса, а по текущей акции ещё и со скидкой 18%.**

Илья Сергеевич Измайлов. Источник: «Стоматологическая клиника «КРОКУС».

Адрес г. Барнаул, ул. Советская 6, корпус 2.

* Крокус

** Предложение действительно на момент публикации.

ООО «Стоматологическая клиника «Крокус». Лицензия ЛО-22-01-004667 от 25.08.2017.

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