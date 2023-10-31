Грипп не за горами. В Минздраве Алтайского края рассказали, сколько вакцин есть в регионе и когда поступят новые

В Алтайском крае ожидают пик заболеваемости гриппом. Между тем граждане обеспокоены тем, что не во всех медучреждениях есть вакцина. На пресс-конференции «Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация» ведущие специалисты рассказали о том, сколько вакцин есть в Алтайском крае, когда поступят новые и какова эпидемиологическая ситуация в регионе.

Эпидситуация в регионе

Как отмечалось ранее, с сентября начался ежегодный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Активный рост наблюдали на протяжении трех недель сентября, число заболевших доходило до 22 тыс. в неделю, сообщает Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора.

Но с начала октября заболеваемость все же пошла на спад. За прошедшую неделю с 23 по 29 октября зафиксировано до 16,5 тыс. случаев по краю.

Большая часть заболевших — дети. Они составляют 61% от общего числа зараженных на данный момент. В некоторых детских садах пришлось закрыть на карантин те группы, в которых отсутствовало более 20% воспитанников из-за болезни. Но в связи с тем, что в школах начались каникулы, в ведомстве надеются на дальнейшее снижение заболеваемости.

Взрослые тоже не слишком отстают от детей — они составляют 39% от общего числа заболевших. При этом за последний месяц зафиксировано один-два летальных случая. В Роспотребнадзоре отмечают, что это были возрастные пациенты, имеющие коморбидные заболевания и перенесшие инфаркт или инсульт.

Простуда. Насморк. СС0

Зловредные вирусы

Причиной заболевания в большинстве случаев (более 90%) становятся риновирусы. Реже в Алтайском крае фиксируют возбудители негриппозной этиологии: аденовирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы и другие. А вот случаев заражения гриппом пока так и не обнаружено.

Что касается коронавирусной инфекции, то здесь ситуация относительна стабильна. Ежедневно в крае фиксируют около 30-40 случаев. При этом за прошедшую неделю наблюдают прирост заболеваемости на 13%. Если в середине октября число пациентов составляло 152, то за прошедшую — уже 172.

Среди заболевших на данный момент есть трое детей. В Минздраве заявляют, что они легко переносят коронавирусную инфекцию и лечатся дома.

Тяжелые и крайне тяжелые случаи есть, но в Роспотребнадзоре уверяют, что их не так много — всего два-три пациента. На сегодняшний день только один человек находится на ИВЛ.

Простуда, грипп. СС0

Специалисты напомнили, что пациентов с ковидом по-прежнему принимают все медицинские организации стационарного типа. Это Краевая клиническая больница, Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи и больница скорой медицинской помощи №2. Для госпитализации выделены койки и боксированные палаты в 10 медицинских межрайонных учреждениях. Всего в фонде есть 46 коек: 23 в госпиталях и 23 в стационарах инфекционных отделений. Средняя занятость стационаров составляет около 30 человек.

Профилактика гриппа

Распространенность ОРВИ не так страшна, как предстоящий грипп. В крае ожидают пик заболеваемости в середине ноября — в начале декабря. В этом сезоне будут актуальны штаммы гриппа типа А (H1N1) и (H3N2) и два типа В.

Врачи не устают повторять: лучшая профилактика гриппа — это вакцинация. Однако осенью 2023 года жители столкнулись с тем, что не всегда вакцина была в наличии в медицинских учреждениях. Специалисты связывают это с несколькими причинами. Во-первых, поставки вакцин приходят с некоторым опозданием. А во-вторых, люди стали гораздо активнее прививаться в 2023 году.

«Хотелось бы отметить положительную тенденцию вакцинации взрослых. Они активно идут в медучреждения и ставят прививки, - сообщает главный эпидемиолог края Ирина Переладова. - Чего нельзя сказать по детскому населению. Очень многие родители отказываются прививать своих детей. По этой причине не удалось привить всех школьников до каникул. Но мы надеемся продолжить вакцинацию уже в ноябре, тем более что ожидается новое поступление».

Простуда, грипп. Лекарства. СС0

На сегодняшний день проблем с вакцинами не должно возникнуть, уверяют в Роспотребнадзоре. В Алтайский край запланировано поступление 1 млн 300 доз вакцины против гриппа. На прошлой неделе уже пришло почти полмиллиона доз для взрослых. Дополнительно в ноябре ожидают 39 тыс. прививок «Ультрикс квадри» для детей.

К концу октября в регионе привилось 995 тыс. человек. В Минздраве отмечают, что на данный момент вакцина находится во всех краевых медицинских организациях.

Все медицинские учреждения предлагают на выбор два вида вакцин: с консервантом и без. Специалисты заявляют, что они не уступают друг другу в эффективности, однако из-за своего состава рекомендованы разными группам населения. Прививку без консерванта ставят детям и беременным женщинам, а с консервантом — только взрослым.

Специалисты сообщают, что руководители предприятий и учреждений также стали намного чаще направлять своих сотрудников на вакцинацию. «Пять лет назад это были единичные случаи, а сегодня они уже выстраиваются в очередь», - отмечают в ведомстве.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

В первых рядах - сотрудники школ и детских садов, а также государственные и муниципальные службы. Кроме того прививаются работники заводов и частных организаций из сферы услуг.

Заметно увеличилось число беременных женщин, которые поставили прививку от гриппа. Это особенно важно, ведь в период беременности организм будущей мамы ослаблен и сильнее подвержен инфекциям.

«Между тем еще не все женщины избавились от стереотипов по поводу вакцинации. Врачам и акушерам-гинекологам приходится буквально уговаривать их», - отмечают специалисты.

Когда лучше всего прививаться

Условный срок вакцинации, рекомендуемый Роспотребнадзором — до 1 ноября. При этом новые дозы вакцины продолжают поступать в край. «Мы в любом случае реализуем всю вакцину, независимо от месяца года», - подчеркнули в Минздраве.

«Чем больше мы прививаем людей, тем крепче мы создаем иммунную прослойку, которая сможет противодействовать стремительному и неконтролируемому распространению вируса гриппа», - отметила Ирина Переладова.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Несмотря на рекомендации, поставить прививку можно и позже — в декабре, январе и даже феврале. Однако к этому времени бесплатные вакцины уже закончатся, и прививку придется покупать в частных клиниках.

Также стоит помнить, что если вакцинироваться в пик заболеваемости, то эффективность прививки будет мала. Дело в том, что иммунитет к вирусу начнет вырабатываться только на второй-третьей неделе. И во время всеобщей заболеваемости организм просто не успеет сформировать защиту. По этой причине стоит вакцинироваться своевременно.