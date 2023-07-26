27 июля
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Здоровье

Главное – не объесться. Барнаульский эндокринолог рассказала, чем полезны и опасны арбузы и дыни

Ежегодная страсть к арбузам и дыням характерна для жителей Алтайского края. Бахчевые везут к нам еще в июне, но настоящую пользу они приобретают только в августе. Как правильно есть эти вкусности, рассказала эндокринолог Инна Вейцман, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней АГМУ, кандидат медицинских наук.

Арбуз.
Арбуз.
СС0

Вода и сахар

— Начинается сезон дынь и арбузов. В чем польза этих продуктов, какие они содержат важные для здоровья человека микроэлементы и витамины?

— Абсолютно правильно сказано: «сезонные» дыни и арбузы. Действительно, правильно созревшие арбуз и дыня — это вкусные продукты, которые следует начинать употреблять не ранее августа, до этого периода их зрелость напрямую связана с внесением нитратов.

Арбузы и дыни на 90% состоят из воды, это сочные плоды, а значит - наполненные той живительной влагой, которая так необходима человеку летом.

В них нет жира, они низкокалорийны, на 100 грамм продукта в арбузе содержится 159 ккал, в дыне — 163 ккал. Из микроэлементов — натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо (все в небольшом количестве, хотя по калию дыня предпочтительнее), из витаминов — А, В1, В2, РР, С.

Но надо помнить, что бахчевые содержат достаточно много углеводов: моносахарида глюкозы и олигосахарида сахарозы (особенно дыня), что придает им тот самый божественно сладкий вкус.

Еще интересный факт: если арбуз является ягодой, то дыня больше относится к овощным культурам, семейству тыквенных, поэтому больше содержит клетчатки, дольше, чем арбуз, переваривается и содержит разное количество углеводов в зависимости от сорта (например, «Колхозница» и «Торпеда»).

Ломтики арбуза.
Ломтики арбуза.
freepik.com/valeria_aksakova

Осторожно, аллергия!

— Кому дыни и арбузы могут быть вредны? Есть ли противопоказания к их употреблению?

— Исходя из вышеуказанных характеристик, а именно: большое содержание воды, легкоусвояемых углеводов, клетчатки (в дыне), употребление их при ряде заболеваний ограничено.

Например, при почечной недостаточности, когда нарушено выведение жидкости из организма, или мочекаменной болезни употреблять арбузы нужно с осторожностью. При язвенной болезни желудка и панкреатите нельзя злоупотреблять дыней. При сахарном диабете употребление дыни и арбуза возможно, но в разумных пределах, при соблюдении ряда правил. Кроме того, бахчевые могут вызывать и аллергию, особенно у детей.

— Вредно для объедаться ими и вообще сезонными фруктами, ягодами?

- Да, любое излишество вредно и может привести к расстройству пищеварения, повышению уровня глюкозы, а фруктоза, которой богаты бахчевые, при избыточном употреблении переходит в триглицериды, что неблагоприятно сказывается на жировом спектре и печени.

Чаще «объедание» связано с желанием получить максимальное удовольствие от вкуса и запаха дыни и арбуза. Но во всем должен быть баланс.

— Есть ли возрастные ограничения для употребления бахчевых?

— Как я уже говорила, у детей может быть аллергическая реакция, а у пожилых людей — ряд заболеваний, при которых требуется ограничение по объему потребления.

Дыня
Дыня
ССО

Следим за весом

— Как правильно их выбирать, обрабатывать и употреблять, чтобы они принесли наибольшую пользу?

— Как и при выборе любого продукта, необходимо обращать внимание на внешний вид: отсутствие признаков гниения, пятен.

Арбузы не рекомендуется покупать весом более 8 кг. Слишком большой вес, как правило, достигается с помощью нитратов. Бахчевые перед употреблением обязательно следует тщательно вымыть.

Не рекомендуются к покупке разрезанные дыни и арбузы.

Если говорить об употреблении, то суточная доза арбуза и дыни для взрослого здорового человека — 200-300 грамм, детям - наполовину меньше.

Дыня и арбуз должны употребляться отдельно от основных приемов пищи, время переваривания арбуза около 20 минут, дыни — 30 минут.

Дыня за счет клетчатки достаточно тяжелый продукт для желудочно-кишечного тракта, поэтому ее не следует смешивать с молоком и кисломолочными продуктами.

В заключение хочу сказать, что сезон бахчевых пропускать нельзя! Но помните: пища должна приносить не только вкусовое и эстетическое наслаждение, но и быть полезной и безопасной.

Арбуз. Сердце
Арбуз. Сердце
СС0

Правила употребления бахчевых у людей с сахарным диабетом:

Гликемический индекс (ГИ) арбуза — 72-80, дыни — 62 (у чистой глюкозы гликемический индекс 100).

Дыню и арбуз едим и считаем по системе хлебных (углеводистых) единиц (ХЕ). 1 ХЕ — это:

  • 250 г мякоти арбуза,
  • 385-290 г мякоти дыни «Колхозница» (половина крупной дыни),
  • 150-110 г мякоти дыни «Торпеда» (приблизительно четверть дыни).

Но помните, что у всех разная скорость всасывания глюкозы и чувствительность, поэтому обязательно измеряйте уровень глюкозы перед употреблением бахчевых и через два часа после.

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